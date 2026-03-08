Добруджа триумфира с минимален, но ценен успех срещу Берое

Добруджа изкова ценна победа с 1:0 над гостуващия тим на Берое Стара Загора в среща от 24-ия кръг на Първа лига. Двубоят се проведе на стадион "Дружба" в Добрич, където местните фенове станаха свидетели на здрава битка и решителни моменти.

В 20-ата минута съдбата се обърна срещу старозагорци, след като португалският халф Франсиско Варела бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение. Това остави Берое с човек по-малко и сериозно затрудни амбициите им за положителен резултат.

Въпреки численото си предимство, домакините дълго време не успяваха да пробият бетоновата защита на гостите. Всичко се промени в 65-ата минута, когато резервата Георги Трифонов се възползва от създалата се ситуация и реализира единственото попадение в срещата, носейки трите точки на Добруджа.

С този успех добричлии се изкачиха на 12-о място във временното класиране, като вече разполагат с 25 точки. Берое, от своя страна, продължава да се намира в опасната зона, заемайки предпоследната 15-а позиция с актив от 19 точки.