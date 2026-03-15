Добри са условията за туризъм в планините

Условията за туризъм в планините са добри, със слънчево време, сочи информация от Планинската спасителна служба на БЧК.

По високите части на планините духа слаб вятър. Температурите са в диапазона от минус 8 до минус 1 градуса, очаква се времето да се задържи такова.

През изминалото денонощие не е имало инциденти в планините, допълниха от спасителната служба. Те посъветваха да се внимава на ски пистите, тъй като сутрин е замръзнало, а следобед снегът става на киша.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд в източната част от страната и по Дунав ще се задържи облачно и с намалена видимост. След обяд облачността ще се разкъса и видимостта ще се подобри. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 15°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.