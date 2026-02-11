Новини
Поне 300 милиона долара ще струва ремонтът на "Кенеди център"

11 Февруари, 2026 17:07, обновена 12 Февруари, 2026 10:33 1 076 1

Това ще доведе до съкращение на част от 2000-те служители

Поне 300 милиона долара ще струва ремонтът на "Кенеди център" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Планираният през юли ремонт на главния театрален и концертен комплекс във Вашингтон, доскоро известен като Център за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“, ще струва най-малко 300 млн. USD и ще доведе до съкращения на част от персонала, съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.

Цената надвишава първоначално обявените 200 млн. USD и не включва допълнителни разходи, като например обновяване на VIP залите. Освен това, ремонтът ще доведе до съкращения на част от 2000 служители на комплекса.

Ремонтът на Центъра се е превърнал в „мания“ за президента на САЩ Доналд Тръмп: той редовно се обажда на мениджъра по поддръжката на сградата, за да се осведоми за напредъка на ремонта. Президентът дори знае кои облицовъчни панели са планирани за подмяна и кои тръби минават през сградата. Изданието съобщава също, че след новината за ремонта, продажбите на билети за Центъра за една седмица са спаднали с над 70% в сравнение със същите периоди през 2025, 2024 и 2023 г. Според източници на вестника, малко над 20% от билетите за едно представление, планирано за тази седмица, са продадени.

По-рано американският лидер обяви, че Центърът ще бъде затворен през юли за две години за ремонт. Той заяви, че след ремонта комплексът „несъмнено може да се превърне в най-добрия център за сценични изкуства от този вид в света“.


