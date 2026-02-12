Новини
Президентът даде една седмица на Андрей Гюров да състави правителство ВИДЕО

12 Февруари, 2026 10:18, обновена 12 Февруари, 2026 10:32 846 27

Ситуацията не е нормална, но Вие ми давате Вашето доверие, а аз го приемам, въпреки ограничения избор за служебен премие, посочи Гюров

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова възложи на Андрей Гюров до една седмица да предложи състав на служебно правителство. Двамата се срещнаха днес на "Дондуков" , след като вчера държавният глава посочи подуправителя на Българската народна банка за кандидат за служебен премиер.

От Андрей Гюров ще се очаква да представи списък с министри, които да бъдат назначени, за да може служебното правителство да заработи.

„Очакванията са изключително големи - от Вас очакваме да защитите всеки наш глас.

Очакваме изборите да бъдат честни и прозрачни и да се проведат спрямо законите в България, за да гарантират стабилна, правова и стабилна държава. Ще работите с постоянно действащо Народно събрание, с което ще трябва да си сътрудничите. От споделената политическа отговорност ще зависи успешното решение на всички проблеми. Очаквам до една седмица да представите състав на правителство”, подчерта президентът.

На свой ред Андрей Гюров прие папката с готовност да я изпълни със съдържание. „Ситуацията не е нормална, но Вие ми давате Вашето доверие, а аз го приемам, въпреки ограничения избор за служебен премиер. Ще подходя с отговорност и разум, задачата ми е да има честни избори и хората да видят смисъл да гласуват, както и да се работи без да се създава истерия. Хората трябва първо да се доверят на личностите, които представляват институциите. В следващите дни ще събера екип, в които всички ще намерят своя образ, това ще са хора с експертиза, приличие и опит, те няма да се представят с политическите си позиции. Това ще са лица, които няма да действат безпардонно, нито ще се налагат с агресия, а ще всяват спокойствие. Очакваме възможност да се докажем с работа”, отвърна Гюров.

Снимка: БГНЕС

Андрей Гюров бе един от петимата кандидати от така наречената „Домова книга“, които след срещите с президента Йотова се съгласиха да станат служебни премиери. „Споделих с президента Йотова, че съм готов да поема отговорността за служебен премиер, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Това значи България–Европа, а там се провеждат честни избори“, каза той след срещата си с държавния глава, която се проведе на 28 януари. Според него честни избори може да имаме, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен и е неутрално.

Кой е Андрей Гюров?

Гюров е подуправител, ръководител на управление „Емисионно”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка, избран от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023 г. с шестгодишен мандат.

Той се включва в политиката през 2021 г. с новосъздадената тогава от Асен Василев и Кирил Петков партия „Продължаваме промяната“. Гюров е избиран за депутат в три парламента - 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание. Председател е на парламентарната група на партията в 47-ото и 48-ото НС.

Преди да влезе в политика преподава Корпоративни финанси, Управление на риска, Оценяване на компании, Управление на инвестиции във Факултет по бизнес администрация на Американски университет в Благоевград.

Казусът с несъвместимостта на Гюров

На 27 юни 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията установи несъвместимост по отношение на Андрей Гюров и той излезе в неплатен отпуск. Според Комисията Гюров е в несъвместимост със заеманата длъжност, тъй като е бил длъжен по Закона за ЕЦБ и за БНБ да декларира за участие в органи, занимаващи се с търговска дейност, а не го е направил в декларацията, която е подал към БНБ.

Административният съд отмени решението на КПКОНПИ, с което Гюров бе отстранен.

„Тече дело пред съда на ЕС и там на изслушването получих подкрепа от ЕЦБ и ЕК. В този смисъл нямам морални проблеми да приема поста служебен премиер. Президентът Йотова с юридическия екип в президентството ще вземат решение“, коментира Гюров на 28 януари.

Реакцията на политиците

Служебният кабинет ще бъде на ПП-ДБ и Илияна Йотова. Това заяви заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева. „Очевидно консултации са дали резултат. Имаме избора, пожелан от парламентарната група на ПП-ДБ.

Кабинетът обаче ще бъде изцяло в прерогативите на г-жа Йотова. Ако за служебен премиер имаше ограничен избор, то съставът на служебния кабинет е изцяло в правомощията на президента“, добави тя.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че служебният кабинет е на България, няма как да направят предложения за министри. „Моето лично мнение, и на ПП, е, че най-честните избори, които сме имали са били под ръководството на г-н Рашков“, каза още той.

Андрей Гюров е тясно свързан с политическа сила, напомни заместник-председателят на ПГ на „ДПС-Ново начало“ Искра Михайлова-Копарова. Тя служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от политическите сили. „Г-жа президентът на България взе решение и номинира Гюров за служебен премиер. Андрей Гюров е тясно свързан с политическа сила. Той беше председател на ПГ на ПП-ДБ“, каза тя.

Председателят на ПГ на „БСП-Обединена левица" Наталия Киселова очаква Гюров да представи компетентен и независим състав на Министерски съвет. „Всички видяхме, че г-жа Йотова проведе сериозни консултации, не всички парламентарни групи се отнесоха сериозно. Оттук насетне очакваме посочения за служебен министър-председател да представи един компетентен и независим състав на Министерски съвет, за да се изпълни основната функция, а именно честни избори“, каза Киселова и добави, че „по проектосъстава на правителството и след това по действията му ще можем да кажем дали са се справили със задачата“,

Председателят на ПГ на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов заяви, че Йотова избра да подкрепи „коалицията на шарлатаните“. Терминът „коалиция на шарлатани“ и „шарлатани“ беше въведен от президента Румен Радев, а Йотова му беше вицепрезидент, припомни Йорданов.

А според бившият президент Румен Радев, който напусна през януари „Дондуков“ 2, за да създаде свой политически проект, Йотова е направила оптималния избор за служебен премиер.


  • 1 Бянкята и Шиши

    6 3 Отговор
    И от затвора ще ви командваме държавата, само куршум може да ни спре ха ха ха

    10:21 12.02.2026

  • 2 Махай

    12 2 Отговор
    Всички от ДПС И ГРАБ

    10:21 12.02.2026

  • 3 Шарлатани и копринки

    6 15 Отговор
    Ясен е кабинета- шарлатани и копринки. Само се размотават за парлама.

    10:21 12.02.2026

  • 4 Дааа

    4 11 Отговор
    Сатанизъм и в служебното
    Със голяма заслуга на Йотова -;Отворено общество
    Натовския масон лае възторжено!

    10:22 12.02.2026

  • 5 Този, ако е умен ще вдигне народа и да

    12 2 Отговор
    изчистим боклука като ГЕРБ ДПС ИТН заедно, а не сам да се опитва да го направи

    10:23 12.02.2026

  • 7 SDEЧЕВ

    3 4 Отговор
    Гюров е единствения замесен с шайката на Шарлатаните,който не изглежда Шарлатан. Пожелавам му Успех.

    10:24 12.02.2026

  • 8 Дориана

    8 4 Отговор
    Свършено е с предателските партии ИТН и БСП ОЛ. , които при честни избори излизат от Парламента. За това неистово изпълняваха нарежданията на Пеевски и Борисов за схеми и начини да откраднат и фалшифицират изборите.

    Коментиран от #13, #17

    10:25 12.02.2026

  • 9 Ах Ох

    2 6 Отговор
    Ала бала с президента, ахахахахахаааа 🤣🖕

    10:28 12.02.2026

  • 10 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    АБЕ ТО ИМА ЛИ ЧИТАВ МАТЕРИАЛ ЗА МИНИСТРИ?МАЙ ВСИЧКИ СА ГЕЙЗЕРИИИИ!?

    10:32 12.02.2026

  • 11 Браво!

    6 1 Отговор
    Дано бъде почистено блатото създадено от двамата Мазни и Угоени екземпляра, Простата Тиква Борисов и крадците около него и ПееФ.

    10:34 12.02.2026

  • 12 Пачо

    3 2 Отговор
    Рашков от кои е не е ли от ПП.При нега нямаше ли ала-бала с Мадуровките.Хайде стига.Честност при ПП ДБ,да ама не....

    10:34 12.02.2026

  • 13 Боруна Лом

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    НА МАЛКО ПРАСЕ И НОВ МИНИСТЪР НЕ СЕ РАДВАЙ , ЗАЩОТО НЕ ЗНАЕШ КАКЪВ ШОПАР ЩЕ СТАНЕ!

    10:34 12.02.2026

  • 14 Тоз прилича

    3 3 Отговор
    На П от Петрохан твърде е обезкосмен

    10:35 12.02.2026

  • 15 страничен въпрос

    0 1 Отговор
    Президентството на Йотова ще се брои ли за мандат?
    Ако се приеме , че не се калкулира, то тогава би могла да е президент 11години, към които като се прибавят 9 години като секретарка, ще има 20 годишен президентски стаж, па може и отново да повторят секретарската ротация...

    Коментиран от #18

    10:35 12.02.2026

  • 16 БеГемот

    0 3 Отговор
    Забелязвам едно истерично поведение на всички държавни службички...".хората" са притеснени за порцииките ...

    Коментиран от #26

    10:40 12.02.2026

  • 17 смехурко

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    В непростима грешка си, щом не си наясно че няма бивш комунист/бесепар каквато е и уважаемата г-жа Йотова.
    Късата памет забравя, че тандема РРадев и ИЙотова са номинация на вечната БСП. А пепейците благодариха чрез АГюров за оказаното доверие и й обещаха да не я подведат .

    10:41 12.02.2026

  • 18 И кво ?

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "страничен въпрос":

    Няма лошо ! Не че Радев беше на 100 % принципен , ама ако Йотова държи наполовина като него позиции , пак ще е най-доброто решение на президентски избори .

    10:41 12.02.2026

  • 19 Пе е раска Держава е Балгарската, само

    2 0 Отговор
    пе е раси, карви, нема морал, нема чес, нема родина, майньо ле.

    10:42 12.02.2026

  • 20 И парите ги смениха, няма Държава.

    0 0 Отговор
    Има европейска колония, и що ве, що Руския Цар и Император даром е дал Кръв, Пот и Богатство да освобождава тази османска орда, що?

    Та да доживеем до днес, без Държава, без Пари, без Чес, без Бъдеще, без Минало.

    10:47 12.02.2026

  • 21 Промяна

    2 0 Отговор
    ВСИЧКО ПРЕДВАРИТЕЛНО Е СИСТЕМАТИЗИРАНО МЕТЕЖИ СВАЛЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И СЕГА НАЗНОЧАВАНЕ НА ГЮРО ЗНАЧИ ШАРЛАТАНИ ГЮРО РАДЕВ ВЛАДЕЯТ ЦЯЛАТА ВЛАСТ

    10:50 12.02.2026

  • 22 Промяна

    2 0 Отговор
    ВСИЧКО ПРЕДВАРИТЕЛНО Е СИСТЕМАТИЗИРАНО МЕТЕЖИ СВАЛЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И СЕГА НАЗНОЧАВАНЕ НА ГЮРО ЗНАЧИ ШАРЛАТАНИ ГЮРО РАДЕВ ВЛАДЕЯТ ЦЯЛАТА ВЛАСТ

    10:51 12.02.2026

  • 23 Защо се крият

    1 0 Отговор
    Защо пък трябва да си говорят на 4 очи?Нали уж са прозрачни,честни,няма тайни от народа?

    10:51 12.02.2026

  • 24 Тоя

    1 0 Отговор
    щеше за се разплаче, гласът му треперене и на можа да структурира едно изречение.

    10:51 12.02.2026

  • 25 Гюров да докаже че не Пе е рас!

    0 0 Отговор
    Туин Пиикс Команда, Поркаратура, ДАНС,

    МВР, Съдебна Система, Каарви и Пе е раси, затва Българките ги е ва Т разни араби.🤣🤔

    10:52 12.02.2026

  • 26 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "БеГемот":

    АЛАБАЛАТА ОВЛАДЯВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА С МЕТЕЖИЭЗАТОВА СА ПРИТЕСНЕНИ ХОРАТА ЗА ИЗМАМИТЕ ЗА ГРАБЕЖИТЕ ЗА ИЗВРАЩЕНИЯТА ЗА НАСИЛИЕТО ЗА БЕЗНАКАЗАНОСТТА

    10:53 12.02.2026

  • 27 Зъл пес

    0 0 Отговор
    Тоя ме антипатичен.Добре че ще бъде такъв за кратко.И не бил член на ПП???

    10:53 12.02.2026

