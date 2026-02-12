58-годишният Казуйоши Миура продължава да пише история с 41-ия си професионален сезон

В света на футбола рядко се срещат личности, които да вдъхновяват поколения с изключителна отдаденост и непоколебим дух. Японската легенда Казуйоши Миура, известен още като "Краля Казу", отново прикова вниманието на спортната общественост, след като официално стартира своя 41-ви сезон като професионален футболист – постижение, което граничи с невъзможното.

Впечатляващото дълголетие на Миура не познава граници. Само преди дни 58-годишният ветеран направи дебют за новия си тим – Фукушима Юнайтед, който се състезава в третата дивизия на японския футбол. Трансферът му бе осъществен под наем за срок от една година, а феновете на отбора вече тръпнат в очакване да видят какво още може да предложи този ненадминат майстор на терена.

Любопитен факт е, че на 26 февруари Миура ще отпразнува своя 59-и рожден ден, но възрастта за него е просто число.

Кариерата му започва през далечната 1986 година, когато облича екипа на бразилския гранд Сантос. Оттогава насам, "Краля Казу" е защитавал цветовете на клубове в Италия, Хърватия, Австралия и Португалия, оставяйки следа навсякъде, където е играл.