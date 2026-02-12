Спортът по ТВ в четвъртък (12 февруари)

10.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри, Италия – Швейцария, жени, групова фаза - Евроспорт 1
10.25 Скелетон: Зимни олимпийски игри, първи манш, мъже - Евроспорт 2
10.55 Сноуборд: Зимни олимпийски игри, сноуборд крос, мъже - Евроспорт 1
12.00 Футбол: Поханг – Гамба - Нова спорт
12.00 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри, супер Г, жени - Евроспорт 1, БНТ 3
12.00 Скелетон: Зимни олимпийски игри, втори манш, мъже - Евроспорт 2
12.00 Тенис: турнир в Ротердам - МАХ Спорт 1
13.00 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри, ски бабуни, мъже - Евроспорт 2
14.00 Ски бягане: Зимни олимпийски игри, 10 км, жени - Евроспорт 1, БНТ 3
14.15 Футбол: Банкок – Макартър - Нова спорт
15.15 Сноуборд: Зимни олимпийски игри, сноуборд крос, мъже - Евроспорт 1, БНТ 3
16.10 Кърлинг: Зимни олимпийски игри, Великобритания – Швеция, мъже, групова фаза - Евроспорт 1
17.25 Хокей: Зимни олимпийски игри, Чехия - Канада, мъже, групова фаза - Евроспорт 2, БНТ 3
17.30 Бързо пързаляне с кънки: ЗОИ, 5000 метра, мъже - Евроспорт 1
18.00 Футбол: Купа България - Локомотив (Пд) – Ботев (Пд) - Диема спорт
18.30 Волейбол: Халкбанк – Богданка - МАХ Спорт 2
19.20 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри, щафета - Евроспорт 1
20.30 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, халфпайп, жени - Евроспорт 1
20.30 Тенис: турнир в Ротердам - МАХ Спорт 1
21.00 Волейбол: Любляна – Тренто - МАХ Спорт 3
21.15 Шорттрек: Зимни олимпийски игри - Евроспорт 2, БНТ 3
21.15 Баскетбол: Олимпиакос – Цървена звезда - МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол: Барселона – Париж - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Брентфорд – Арсенал - Диема спорт 2
22.00 Шорттрек: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина - Евроспорт 1
22.00 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, първи ден - Евроспорт 2
23.00 Хокей: Зимни олимпийски игри, Латвия - САЩ, мъже, групова фаза - Евроспорт 1
23.30 Тенис: турнир в Буенос Айрес - МАХ Спорт 2
