Илия Груев след равенството с Челси: Гордея се с духа на този отбор

11 Февруари, 2026 08:59 664 0

Груев изигра поредния си силен мач за Лийдс и остана на терена през всичките 90 минути

Илия Груев след равенството с Челси: Гордея се с духа на този отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският национал Илия Груев остана доволен от представянето на своя тим при гостуването на Челси във Висшата лига. Йоркшърци успяха да се върнат в мача, въпреки че губеха с 0:2. В крайна сметка тимът на Даниел Фарке успя да отмъкне точката от „Стамфорд Бридж“ при 2:2.

Груев изигра поредния си силен мач за Лийдс и остана на терена през всичките 90 минути.

„Каква битка, за да се върнем след 0:2. Гордея се с духа на този отбор“, написа Груев след мача, публикувайки няколко свои снимки в Instagram.


