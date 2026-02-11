Илия Груев след равенството с Челси: Гордея се с духа на този отбор

Българският национал Илия Груев остана доволен от представянето на своя тим при гостуването на Челси във Висшата лига. Йоркшърци успяха да се върнат в мача, въпреки че губеха с 0:2. В крайна сметка тимът на Даниел Фарке успя да отмъкне точката от „Стамфорд Бридж“ при 2:2.

Груев изигра поредния си силен мач за Лийдс и остана на терена през всичките 90 минути.

„Каква битка, за да се върнем след 0:2. Гордея се с духа на този отбор“, написа Груев след мача, публикувайки няколко свои снимки в Instagram.