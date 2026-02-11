Новини
Проговори бащата на Николай Златков, синът му е при Калушев от 11-годишен

11 Февруари, 2026 15:41 5 184 94

  • николай златков-
  • ивайло калушев-
  • петрохан

Видях нормална среда, без видимо някой да е притеснен от нещо.“ Така бащата описва видяното в хижата през октомври 2022 г., когато е единственото му посещение там

Показанията на бащата на Николай, дадени пред полицията по време на издирването, хвърлят светлина върху периода, в който момчето заминава за Мексико с майка си и започва да живее при Ивайло Калушев, пише Труд нюз.

„Един ден след преместването получих имейл, че Ники ще живее в будистка комуна, няма да ходи на училище и ще бъде сред хора, които са възвишени. Тогава за първи път чух за Ивайло Калушев и бях шокиран.“

Бащата разказва, че комуникацията със сина му рязко се променила и скоро след това получила съобщение:

„Буквално за дни комуникацията се срина и в един момент ми написа да не го търся повече.“

Притеснен, той заминава за Мексико, за да разбере какво се случва.

„До този момент си мислех, че са отвлечени или нещо такова, защото информацията, която получавах, беше абсурдна.“

По думите му групата не живеела в храм, както било описано, а в охраняван луксозен имот. След среща със сина си и с Калушев той бил убеден, че престоят там е доброволен.

По-късно, вече пълнолетен, Николай се завърнал в България и започнал да живее в базата край „Петрохан“.

Бащата признава, че не е приемал избора на сина си, но многократно бил уверяван, че в дейността на групата няма нищо нередно, както в Мексико, така и по-късно в България.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 12 Отговор
    🌈🌈🌈🌈🌈🛴🛴🛴🛴🛴🌈🌈🌈🌈🌈

    15:45 11.02.2026

  • 2 Съвет на мира

    45 33 Отговор
    Кастрирайте бащата, за да не създава повече деца - материал за разни гурота-педофили-ПеПейци и друга гнyсна пaплач. Той се е доказал като човек (или същество), което не може да отглежда и възпитава поколение.

    15:46 11.02.2026

  • 3 Уточнение

    69 8 Отговор
    Някой може ли да обясни, как се получава разрешение за 16 огнестрелни оръжия?
    Защото калушев има разрешение от мвр за толкова оръжия!
    Много въоръжен духовен учител- и се самоубил...
    Кой нормален човек би повярвал на подобни щуротии

    Коментиран от #7

    15:49 11.02.2026

  • 4 психея

    44 8 Отговор
    Каквото сам си направи, друг не може да му го стори.
    Да си повериш детето на идеалния пребожествен много точен чужд човек е абдикация от родителска отговорност. Вероятно в самото начало синът му е бил стресиран и се е почувствал предаден.

    15:49 11.02.2026

  • 5 Някой

    39 7 Отговор
    Видял" Нормална среда"
    WTF!
    Замислих се това момче дали изобщо има някакво образование.

    Коментиран от #11, #58

    15:51 11.02.2026

  • 6 ЕТО ОЩЕ ЕДИН

    28 8 Отговор
    Говори за нормална обстановка при рейнджърите. А той според мен е безпрецедентен. Има големи несъответствия от изказите на службарите. Народа във болшинството си е убеден че има външна намеса.. И един "22" калибъра пистолет. Както при случая един преди осем години. ТАЙНАТА РАЗКРИ БАЙ Х@Й. НО ПИСТОЛЕТИТЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН.

    15:51 11.02.2026

  • 7 Сила

    29 10 Отговор

    До коментар #3 от "Уточнение":

    На адвоката са , Ивайло Иванов ....трябваше да тръгнат към София с тия оръжия , към разни институции и държавни учреждения а не да бягат така от реалността !!! Те пак щяха да ги застрелят ченгетата , но поне можеше преди това да свършат много добри дела за обществото и държавата ....

    15:53 11.02.2026

  • 8 прокопи

    41 6 Отговор
    Защо този луксозен имот в Мексико е охраняван? От конкурентна банда? Много странно.

    Коментиран от #64

    15:55 11.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Озадачен

    22 13 Отговор
    Докога ще публикуват снимката на усмихнатия дете убиец?

    15:56 11.02.2026

  • 11 честен ционист

    13 17 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    За какво ти е образование, ако обикаляш по пещери и гори?

    15:56 11.02.2026

  • 12 родител 1

    43 4 Отговор
    Кой нормален ще си пусне 11 годишното дете ? На тези години , още ги водим и вземаме от училище .

    Коментиран от #84

    15:57 11.02.2026

  • 13 Само питам

    48 1 Отговор
    А парите? Някой да обясни откъде този човек разполага с милиони!? Какви доходи и от какво е имал. Четох, че кемпера му струва 200 хил евро.

    Коментиран от #85

    15:58 11.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Видя се, че майката е кукуруку

    37 6 Отговор
    Каза, че синът и имал екстремни потребности още от 3 годишен!

    Коментиран от #23

    16:00 11.02.2026

  • 16 Холмс

    35 3 Отговор
    Кой нормален родител ще остави детето без образование и ще го предаде на духовен учител! Все пак става въпрос за 11 годишно дете на което възгледите съвпадали с тези на 40 годишен, защото тогава Калушев бил на толкова!

    Коментиран от #25

    16:00 11.02.2026

  • 17 Изрусеният

    16 4 Отговор
    кар-акон-дж-ул каза, че са й убили сина, който тя не познавала с пейнтбол, докато била на 2-3 минути път у Мексикото.

    Коментиран от #19

    16:00 11.02.2026

  • 18 И какво ...

    26 7 Отговор
    Имаме поговорка: След дъжд- качулка, след сватба - булка. Това не е упрек или някакъв гаден намек. Ако всеки родител се върне в мислите си, ще види толкова много грешки, които е направил! Все в името на доброто! Обърнете се и се погледнете. Да съдим е лесно! По- добре да си вземем поука и друг някой да не допусне нещо лошо, без значение какво. Съжалявам и Бог да ги прости децата!

    Коментиран от #50

    16:00 11.02.2026

  • 19 Покрусен

    11 3 Отговор

    До коментар #17 от "Изрусеният":

    Нямам думи!

    16:01 11.02.2026

  • 20 Загубен народ

    35 5 Отговор
    В Мексико-Един ден след преместването получих имейл, че Ники ще живее в будистка комуна, няма да ходи на училище и ще бъде сред хора, които са възвишени
    После Мексико„Видях нормална среда, без видимо някой да е притеснен от нещо.“ Така бащата описва видяното в хижата.Констатация:-Майката глупава и нахална, бащата два пъти отгоре.Рибата се вмирисва от главата.

    16:02 11.02.2026

  • 21 Джи

    41 5 Отговор
    Аз още не разбрах тези хора как са се финансирали? За да живеят тези шест човека имат нужда от минимум 10 000 лв на месец! Тук включвам и разходи за ток интернет вода храна данъци такси на всичките превозни средства оборудване поддръжка и др...!!! И като направим една проста сметка става на въпрос за 120 000 лв. на година! Откъде са идвали тези пари кой ги е давал? Какво са работили тези хора за да получават доходи.....? Нищо не се разбира по този въпрос?

    Коментиран от #44, #52

    16:02 11.02.2026

  • 22 Мнение

    19 3 Отговор
    В комуна обикновено са пращани такива, които имат зависимости: наркотици и др.

    16:02 11.02.2026

  • 23 Холмс

    33 6 Отговор

    До коментар #15 от "Видя се, че майката е кукуруку":

    Да точно! Какви екстрени потребности може да има три годишно дете! Да стреля с пистолет, да се гмурка в пещери и да живее с дърти педофили!

    16:03 11.02.2026

  • 24 Абе с какви кинти

    29 2 Отговор
    ходят в Мексико?

    Коментиран от #93

    16:03 11.02.2026

  • 25 Вероятно

    11 2 Отговор

    До коментар #16 от "Холмс":

    Баща, който не може да се справи с него. Наркоманче?

    16:04 11.02.2026

  • 26 Перо

    21 2 Отговор
    Първо поколение унтерменши, дженЗИТА с мозък на пиле!

    16:05 11.02.2026

  • 27 Свидетели да искате

    18 4 Отговор
    Питайте Яни Макулев, той доброволно е дал съгласие на сина му да бъде отнет живота, с убеждението, че е за негово добро.

    16:06 11.02.2026

  • 28 Куцото Добиче

    15 5 Отговор
    На снимката лицето на ПП ДБ. Мир на праха му.

    16:07 11.02.2026

  • 29 Имах един колега.

    6 0 Отговор
    Копие е Кошлуков на него. И беше добър усмихнат скромен човек. Кога видя Кошлуков се сещам за него.

    16:09 11.02.2026

  • 30 Вълци в овчи кожи

    10 14 Отговор
    Зад прикритата добрина будистите са много мръсни и долни хора.100 процента сатанински, по делата ги познайте.Вижте един Стивън Сегал и филмите с които си вади парите.

    Коментиран от #32

    16:10 11.02.2026

  • 31 Бащата си е дал сина да му го

    11 5 Отговор
    боцкат.Ама за майката не знам какво да кажа.

    16:12 11.02.2026

  • 32 Дядо Митьо

    8 5 Отговор

    До коментар #30 от "Вълци в овчи кожи":

    Тя и баба Гуси православна не беше много стока....

    Коментиран от #42

    16:13 11.02.2026

  • 33 Готвач

    12 2 Отговор
    Напълни се с изпържени мозъци

    16:14 11.02.2026

  • 34 Извод

    5 7 Отговор
    Калушев ги спасява от наркотиците!!
    Това е КОМУНАТА!
    Затова не ходят на училище!

    16:15 11.02.2026

  • 35 Георги

    8 0 Отговор
    Глупости на големи търкалета!
    Баща, кажете,как да отпиша сина си от училище?
    Къде е най-добре да се учи, развива и усъвършенства, след това? Какво да спортува?
    Баща, колега,гражданин - това е поредната лъжа!

    16:16 11.02.2026

  • 36 БеГемот

    5 1 Отговор
    В религията няма нищо нормално....без значение каква е.... всъщност религията е точно това затворена общност от откачалки...останалите дето ходят да палят по една свещ за всеки случай хаха...всъщност нямат нищо общо с религията...

    16:17 11.02.2026

  • 37 Калушев е спасявал децата от наркотици!

    6 5 Отговор
    Наркотиците убиват децата.
    „Комуни“, в контекста на лечение на деца, обикновено означава терапевтични общности – места, където деца или младежи живеят за определен период и получават структурирана помощ и подкрепа.

    Коментиран от #39, #83

    16:17 11.02.2026

  • 38 Истината

    7 7 Отговор
    Медитацията, спорт, гмуркане помагат да се избавят децата от наркотиците.

    16:18 11.02.2026

  • 39 Анонимен

    13 3 Отговор

    До коментар #37 от "Калушев е спасявал децата от наркотици!":

    Спаси ги от наркотиците като ги уби

    16:18 11.02.2026

  • 40 Хмммм

    20 2 Отговор
    "Лама-та" много духовен пич. Въоръжен до зъби, със 21 имота из България. Ако е истина практикуваш сексуални практики с непълнолетни и малолетни момчета. Е това е духовност.
    Жалко за децата и кучетата. Жалко че го проспаха и родители и държава.

    Коментиран от #72

    16:18 11.02.2026

  • 41 Комуна

    7 0 Отговор
    Обикновено за деца и тийнейджъри с:
    зависимости (наркотици, алкохол, хазарт)
    тежки поведенчески проблеми
    травми или насилие в семейството
    емоционални и психични разстройства
    риск от отпадане от училище или криминално поведение

    Коментиран от #61

    16:19 11.02.2026

  • 42 Съгласен

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "Дядо Митьо":

    То ако беше православието стока, нямаше да ги има сектите тука.Исус, той е пътя, истината и живота.

    16:19 11.02.2026

  • 43 Разумен

    3 8 Отговор
    Родителите са давали децата при Калушев, за да ги избави от наркотиците.

    16:21 11.02.2026

  • 44 Ми то...

    19 0 Отговор

    До коментар #21 от "Джи":

    Хубави въпроси си задаваш! А сега виж отговорите. Денонощна охрана, кучета, оружие- законно и регистрирано. Никой случаен не попада там. Ходели са хора, ама никога случайни.Вътре е имало техника за милиони, дронове, които не са точно за наблюдение,струващи пет цифрени суми. Идеално опасан с камери и под 24 часово наблюдение Професии- адвокат, счетоводител, компютърен спец. Кой така си охранява имота???? А пари... е имало е доста.

    16:21 11.02.2026

  • 45 родителска среща

    20 1 Отговор
    Всички дали изявления родители се опитват ,неубедително,да лъскат имиджа на тази неясна група. Приличат ми на щраус ,заровил главата си в пясъка.
    Деца да са без образование и родителска ласка ,се приема за нормално ! Абсурд.
    В 21 век деца да растат в пущинака,сред дървета и пушки! Абсурд
    Какво са разбирали юрист и счетоводител от почви, растения и животни?
    За сметка на това са били въоражени,не с лъкове и автомати за пеинтбол,а все едно са в Украйна.

    16:21 11.02.2026

  • 46 Трагедията е в главата

    10 2 Отговор
    Народа търси нещо логично да се хване, за да приеме случилото се! Но няма рационално обяснение, защото тези хора не са били рационални. Много ни се иска да има замесени мутри, политици, данс, дървари...но май не е такава работата. Трагедията първо се е случила в главите им.... от там нататък нияо няма логично обяснение...
    Спомням си как един природозащитник се запали във Варна пред общината преди време.... онова пак не го разбрах.....

    16:23 11.02.2026

  • 47 Мунчо

    11 0 Отговор
    "Глупости на големи търкалета!
    Баща, кажете,как да отпиша сина си от училище?
    Къде е най-добре да се учи, развива и усъвършенства, след това? Какво да спортува?"

    Да повярвам на всичко това, на този баща изпратил сина си на 11 години да се обучава грамотно, ходил за 4 години, два пъти,да го вижда
    е като да вярвам на празноглавциците ни от Парламента и Министерския съвет, че България има бъдеще!

    16:24 11.02.2026

  • 48 Дръ, дрън

    6 0 Отговор
    врели некипели! Човека е получил "брошурка" с отговори на въпросите! Работата е прекалено дебела, а лъжите за деца от предучилищна възраст!

    16:25 11.02.2026

  • 49 Уса

    4 2 Отговор
    Много хора са вярвали,че това е държавна институция.Има бащи комплексирани от своите неуспехи в живота,които искат от синовете си повече от колкото могат да понесат без да им минава през простите кратуни,че сина може изцяло да прилича на майката

    16:25 11.02.2026

  • 50 Ем такова

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "И какво ...":

    Това не е грешка. Да всеки родител е допускал грешки така е. Но това е абдикация от родителство.
    Със нищо не оправдавам такива "родители".

    Коментиран от #55

    16:26 11.02.2026

  • 51 Едва ли

    5 1 Отговор
    ще разберем кой е убиеца. Момичето е ключа към палатката.

    16:28 11.02.2026

  • 52 Тити на Кака

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Джи":

    Лееееееко си се объркал/а/
    Скромният Клуб на педофила, собственост на поднебесния Лама Калуши, е с площ от близо 2 300 м2.

    Това са точно 23 апартамента от по 100 м2. Разположени във зона с надморско равнище от 1500 м. Преведено за несъобразяващи - разходите за отопление на тези 23 големи апартамента са минимум двойни на нормалните.
    Аз отоплявам едни добре изолирани 110 м2 в София за около 300-350 лв месечно в най-студените месеци. На Петрохан същото нещо би ми струвало поне двойно. А ако изолацията не е толкова добра, поради качеството й и малоумната енергопрахосваща архитектура на сградата / съмняваш ли се, че архитектите на соца са проектирали точно така?/ - нещата отиват смело към множител 4 и повече.
    Е, сега имаш базата да пресметнеш ориентировъчно разходите САМО за отопление в този Клуб на педофила, собственост на Лама Калуши.
    Само внимавай да не паднеш, след като попресметнеш сумата

    16:30 11.02.2026

  • 53 Това НЕ е КОМУНА!

    5 0 Отговор
    А е СЕКТА ! Будистите комуни нямат. Те са изградени на друг принцип.

    16:31 11.02.2026

  • 54 Уви

    5 1 Отговор
    Тези хора ходят в тъмнина, защото не познават истинската светлина Исус Христос, добрият пастир, който дава живота си за овцете, а не им го отнема като лукавия.

    16:33 11.02.2026

  • 55 И какво ...

    5 3 Отговор

    До коментар #50 от "Ем такова":

    Не става въпрос за оправдание. И аз не бих си зарязал детето с години някъде, не бих го лишил от образование, защото духовното израстване започва от семейството. Но грозните нападки и обругаване не са начина. Да съдим е лесно. Ние не знаем каква действително е семейната история.

    Коментиран от #77

    16:34 11.02.2026

  • 56 Как Дарвин е бъзикал будистите!

    8 1 Отговор
    В един момент от „Произход на видовете“ Чарлз Дарвин шеговито разсъждава, че като отглеждат котки, английските стари моми са направили Лондон по-приятно и пълно с цветя място. Ето неговите разсъждения: котките, както всички знаят, ядат мишки. Мишките, както по-малко хора осъзнават, понякога разрушават гнездата на земните пчели, които обикновено се вкопават в земята. А земните пчели, разбира се, опрашват цветя. Така че повече котки, по-малко мишки. По-малко мишки, повече земни пчели. Повече земни пчели, повече цветя. Следователно: повече английски стари моми с котки означава повече цветя. Никой не е тествал предложението на Дарвин. Но тези изненадващо взаимосвързани вериги от причина и следствие са много познати в екологичната наука, както и в будистката метафизика.

    16:35 11.02.2026

  • 57 голям смях

    10 0 Отговор
    Ники ще живее в будистка комуна, няма да ходи на училище и ще бъде сред хора, които са възвишени.

    16:35 11.02.2026

  • 58 Ха сега де...

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Точно такъв въпрос си задавам и не мога да си отговоря. Какво е това дете (на 15), което е лишено от училище и какви са тези родитали. Сега се оказва, че 15 съвсем не е началната възраст от която не посещава учебно заведение. Е, докага ще позволяваме в тази държава само диваците да бъдат на почит? После, защо магарето скъсало синджира...

    16:36 11.02.2026

  • 59 Ъхъъъъъъ....

    2 1 Отговор
    Всеки от нас възниква във връзка с другите, зависим и неразделен от тези други. Опитът да се открие неприкосновена частица от индивидуалността в някого (или всъщност във всяко живо същество) не е като да се намери плътна костилка в кайсия. По-скоро е като да се бели лук: ние сме слоеве в слоеве, без нищо в центъра. Или, като водовъртеж в река, всеки от нас може да бъде идентифициран и насочен към него, но въпреки това няма никакво постоянно „ние“: просто постоянно движещ се модел на поток, като всеки е съставен изцяло от не-аз неща, като всичко това преминава през тях. За будистите и еколозите всички ние сме създадени от резервни части, събрани от една и съща космическа купчина боклуци, от която „нашите“ съставни атоми и молекули са временно предоставени назаем и към която в крайна сметка ще бъдат рециклирани

    16:36 11.02.2026

  • 60 Това вече няма значение

    4 0 Отговор
    Да е мислил когато е трябвало

    16:39 11.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ала бала простотии ...

    3 0 Отговор
    дзен майстор Тич Нят Хан, „ще видите, че в този лист хартия има облак. Без облак няма да има дъжд; без дъжд дърветата не могат да растат; а без дървета не можем да правим хартия.“ Той продължава, като включва дървосекача, който е отсякъл дърветата, майката на дървосекача и т.н. Ако и вие можете да видите облака в лист хартия, тогава може би и вие сте поет, дзен майстор – или еколог. Независимо кой го вижда, наистина има облак в лист хартия, както и корояден бръмбар, шепа пръст, малко птичи екскременти, дори бензинът, който е захранвал верижния трион на дървосекача. По подобен начин е възможно, ако трябваше да запишете историята на онези атоми, които съставляват електронния екран, от който сега четете, да откриете, че те някога са били част от Петър Велики, вълнест мамут или (и!) комодски варан.

    16:40 11.02.2026

  • 63 Ала бала простотии ...

    2 0 Отговор
    Един монах пита учител: „Как мога да вляза в Пътя?“ Учителят посочва поток и отговаря: „Чуваш ли този порой? Там можеш да влезеш.“ Вървейки в планината, учителят пита: „Усещаш ли миризмата на цъфтящия лавър?“ Монахът казва, че усеща. „Тогава“, заявява учителят, „не съм скрил нищо от теб.“

    16:41 11.02.2026

  • 64 Всичко

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "прокопи":

    В тази история,всичко у странно

    Коментиран от #69

    16:41 11.02.2026

  • 65 Хмм

    3 3 Отговор
    щом майката отива да живее в Мексико с детето, а бащата научава по-късно, значи са разделени, гледайте филма на Калушев, поведението му е на хомо, но детето е щастливо - на 12 години, кислородни бутилки, водолазни костюми, шнорхели, гмуркане, кое дете не би се съблазнило, Калушев се е грижел за него като собствен син, виждал го е като наследник, работел е вече с детски групи

    16:43 11.02.2026

  • 66 ......

    5 1 Отговор
    Абе тия са били иманяри.от ония пещерните.Кой знае,какво са намерили,та затова ги утрепаха.А,младежа е бил ключов инструмент.Тренирали са го пускали по тесните дупки.Бащата на момчето много добре знае,какво са търсели.

    16:45 11.02.2026

  • 67 Тити на Кака

    7 0 Отговор
    Само за протокола - този човек не е точно баща.
    Той е осеменител.
    Майката също не е съвсем майка, Тя е ва.ина под наем, сурогатна майка.
    И осеменителят, и сурогатната майка са монетизирали чедото си с огромна въздишка на облекчение, а после са приключенствали на воля и на туба.
    Сега са в ТикТок. Тиктокат в памет на зарязаното си детенце
    А Калушев е точно педофил.
    Педалист на Божествено Буда-ниво. Изнесъл се е в по-добрия свят барабар с булките си.
    Но не е взел със себе си майка си.
    Тя е жена, а по-добрият свят е мъжки, там няма място за жени. Все пак е подарил на мама прощално писмо с признание, че се е опитал да помогне и на едно момиченце. За първи път в живота си, на 51. В чест на мама. И Ботев.
    Бум!

    Коментиран от #75

    16:45 11.02.2026

  • 68 Корпоративен смотаняк !

    4 0 Отговор
    ние сме позволили използването на будистки инструменти за укрепване на структури, които водят до страдание – например, практиките за осъзнатост, основани на будизма, се използват, за да научат недоволните зъбни колела в корпоративните или социалните системи да се примирят с това и да продължат напред....С необяснимото си използване на магически ритуали за „оформяне на енергията“ и промяна на света, с монашеските си йерархии и широк набор от живи богове, тибетският будизъм е особено покварена традиция но полезна за корпоративните и зависими от нас социални системи .......пак го прочетете!

    16:45 11.02.2026

  • 69 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #64 от "Всичко":

    зашо да е странно, религиозна група, секта, чувстват се "възвишени", а в клипа изглеждат абсолютно нормални, агенцията е закрита, парите спират, нямат дори ток, а са на по 50 години и са свикнали на охолен живот с чужди пари

    16:46 11.02.2026

  • 70 Диди вече ми е симпатичен

    9 2 Отговор
    Цялата ПП гняз е изпълзяла от дупките си, за да защити ценностите си.

    16:47 11.02.2026

  • 71 Корпоративен смотаняк !

    2 0 Отговор
    Потърпи го, брамине! Потърпи го! Ти преживяваш тук и сега резултата от делата, които можеха да те накарат да се вариш в ада в продължение на много години, в продължение на стотици години.“

    Това е ключов урок в разбирането на закона на кармата 

    Коментиран от #76

    16:48 11.02.2026

  • 72 Това е

    8 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хмммм":

    ППДБ-йска и зелена грижа за децата, природата, кучетата...

    Който скача е дебил.

    16:51 11.02.2026

  • 73 Хмм

    5 0 Отговор
    аз четох, че детето е било на 4 години, когато отива в Мексико сКалушев и майка си, после тя вече го пуска сам

    16:51 11.02.2026

  • 74 На Охранителни и подобни се Издава

    2 2 Отговор
    Разрешение на едно лице,! При отиване на Смяна се, получава оръжиеито от Оръжейната? Какво чудно има в това???

    16:53 11.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Това не го разбирам

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Корпоративен смотаняк !":

    Сигурно е някакъв урок от богинята на смъртта Кали?

    Коментиран от #79

    16:54 11.02.2026

  • 77 Възмутително

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "И какво ...":

    Грозни били нападките към абдикирал (отказал се от сина си) баща и се чуди защо сина му се е отчуждил, ами сина му се е почувствал изоставен от родния си баща?
    Или са грозни нападките към лукав убиец на дете?
    Хайде опомнете се толерантни към хора, ставате по инерция толерантни и към злодей!

    Коментиран от #87

    16:54 11.02.2026

  • 78 Корпоративен смотаняк !

    3 0 Отговор
    " Ние сме общност от медитиращи и магьосници, сбор от хора и същества, любопитен бъг във вашето възприятие, който не би трябвало да е там, а въпреки това е.“
    Възвеличаване. Това е манипулационна стратегия, основана на изграждане на его. „Вие сте специални, ако сте част от нашата група“.
    Помислете за Свидетелите на Йехова: „Ние сме Избраните“.
    Помислете за вътрешния кръг от култове. „Само най-добрите ученици могат да видят как великият върховен майстор преподава“.
    И обратно, ако напуснете групата, вече не сте специални, така че егото ви ще бъде спаднало, ако си тръгнете............ Да били са общност от медитиращи и магьосници, сбор от хора и същества, любопитен бъг във вашето възприятие, който не би трябвало да е там, а въпреки това е." .. Но основният въпрос е кой и защо ви го позволи ? .....

    16:57 11.02.2026

  • 79 Будизъм !

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Това не го разбирам":

    Будизъм....

    16:58 11.02.2026

  • 80 Корпоративен смотаняк !

    1 0 Отговор
    НЕ са нужни недоволни зъбни колела в корпоративните ни или контролирани от нас социални системи ! ...Монасите и монахините могат да притежават само много малко неща. Буда изяснява, че за живота са необходими четири неща. Следователно четири основни елемента (Нишрая) са им разрешени: храна, получена чрез просия, облекло (чивара), място за пренощуване (основата на дърво) и ферментирала кравешка урина като лекарство. Към това се добавят серия от осем основни неща (но също има поредица от тринадесет, осемнадесет и повече): сред тях трябва да се отбележат купа (патра) – в поредица от осем неща – и тояга (кхаккхара) – в поредица от осемнадесет.

    17:09 11.02.2026

  • 81 Напомнящ

    3 0 Отговор
    Жалко за загиналия младеж,който за нещастие е попаднал на ненормални родители!!! Майката го харизва на каушев когато е само на 11год.,а бащата се успокоил,когато видял,че всичко е на доброволна основа! Детето му изведено в Мексико,не ходи на училище,живее сред някаква секта от чужди възрастни мъже,но и той бил много спокоен и доволен,че Ники живее между "възвишени"!? Горкото детенце,какво ли му е било на душичката?! БОГ да го прости и съди всички,които са причина за тежката му съдба и трагичния му край!!!

    17:11 11.02.2026

  • 82 Факта

    2 0 Отговор
    Факта че весели се самоубиват значи нещо сатанистко има в тях.
    Аз имам паник атаки и ме е страх да умра , а те отишли и доброволно се убили.

    Коментиран от #92

    17:16 11.02.2026

  • 83 Киро

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Калушев е спасявал децата от наркотици!":

    Ти вярваш ли си? 11 годишни и по малки зависими от наркотици! Семействата на тези деца трябва бъдат подведени под отговорност! Да оставиш дете на човек със странни духовни възгледи да го изведе в друга държава е не само безотговорно но и престъпление!

    17:17 11.02.2026

  • 84 дааааааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "родител 1":

    Майката е била с него

    17:17 11.02.2026

  • 85 Монк

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Само питам":

    Притежавал два имота в близост до две граници! Сам може да си отговориш! Най вероятен трафик но не на обикновени мигранти а на проститутки и по заможни! Притежавал и яхта!

    Коментиран от #90

    17:20 11.02.2026

  • 86 Корпоративен смотаняк !

    2 0 Отговор
    Онума Шо заявява, цитирайки стихотворение на своя учител: „Капката роса, държана в дланта / изчезва в лятната зора.“ живота е само росата на зората. Какво значение има, ако изчезнем?“ .. убиват ли будистите ? И още как и хиляди са примерите. Примерно да ви припомня за смъртоносното насилие, извършено от бирмански будисти между 2015 и 2022 г., както военно, така и цивилно, достигна толкова ужасяващи нива, че те са отговорни за първия недвусмислен геноцид на 21-ви век, извършен през 2017 г. срещу мюсюлманите. Будистките секти контролирани ли са от ЦРУ ? И още как ...поне на 95% са ...

    17:21 11.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 А вярвате ли че бащата на Николай

    1 0 Отговор
    Златков не го е чел на форума им ? А? ...( Преди да стана възрастен, напуснах семейството си, за да живея с будистки култ, който смятах за легитимен.
    Когато отидох там, гуруто изложи правила, които смятах за легитимни, и настоя да прекъсна връзките си с другите, за да живея с тях и да практикувам дхарма.
    Той сигурно ме харесваше, защото ме използваше като свой заместник за останалата част от групата.
    Идеята, че съм специален, беше като нашийник, а идеята, че той е специален, беше основата за това аз да бъда специален, затова го защитих. Той употребяваше и ми предоставяше много наркотици, наричайки ги тайнства, и си спомням как припадах, пълзех по земята и повръщах. Почти сигурна съм, че бях изнасилена с наркотици, пропуските в паметта ми са значителни, понякога обхващат няколко дни. Много хора умряха, преди да се замеся. Един млад мъж почина, докато изпитваше плашеща халюцинация от наркотична смес, която му беше дадена, докато бях замесен.
    Хора бяха държани против волята си, когато бяха „обсебени“, обладани, защото възразяваха срещу нещо, което гуруто правеше. Лидерът на култа никога не беше подведен под отговорност за това, защото всички замесени го прикриваха и това беше сметнато за свръхдоза. Той използваше други хора, за да разпространява наркотици. Представи се като тертон и ни каза, че други лами са потвърдили неговите терми.
    Това, което преподаваше, беше смесица от шаманизъм и Ваджраяна, разчитайки много на халюциногени с близката си група, до

    17:31 11.02.2026

  • 89 Да четат радевчета,

    1 0 Отговор
    шивиковчета, пепедебейчета, червени ружи и първачета, славчета и други комундерски анализаторчета, които лъжат, мажат, измислиха всякакви теории за конспирации, обвиниха държавата, обществото, правителството и кой ли не. Само да скрият факта, че са поддържали една секта, която осъществви ПЪРВОТО ОКУЛТНО МАСОВО САМОУБИЙСТВО В БЪЛГАРИЯ!

    НЕЩО, КОЕТО ОБЯСНЯВАМЕ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН с аргументи и факти!
    Да накажем лъжливите шарлатани и шайки на псевдо политика Радев на изборите?

    17:35 11.02.2026

  • 90 Стига с тия глупости бе,

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Монк":

    колко пъти да обясняваме на такива като теб. че нищо подобно няма!

    17:37 11.02.2026

  • 91 възмутително

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Оффф":

    Загубата на сина си два пъти е достатъчна по-заслужена награда за бащата от хвълени камъни.

    17:42 11.02.2026

  • 92 Естет

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Факта":

    Приятел, всичко е от психическо пренатоварване! Дай си почивка, но иди в друго населено място!

    17:53 11.02.2026

  • 93 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Абе с какви кинти":

    Може от там да ги печелят има канали с колумбия
    и други вещи в пудрата захар страни
    а далаверата върви затова се избиват така
    нищо случайно няма откъде да знаят всичко.
    а когато става дума за пари и то чужди е така.

    18:19 11.02.2026

  • 94 Григор

    0 0 Отговор
    Защо позволихте? Защо го дадохте?Къде бяхте? В какво е превърнато това невръстно 11-годишно дете? Ужас!

    18:41 11.02.2026

