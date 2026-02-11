Проговори бащата на Николай Златков, синът му е при Калушев от 11-годишен

Показанията на бащата на Николай, дадени пред полицията по време на издирването, хвърлят светлина върху периода, в който момчето заминава за Мексико с майка си и започва да живее при Ивайло Калушев, пише Труд нюз.
„Един ден след преместването получих имейл, че Ники ще живее в будистка комуна, няма да ходи на училище и ще бъде сред хора, които са възвишени. Тогава за първи път чух за Ивайло Калушев и бях шокиран.“
Бащата разказва, че комуникацията със сина му рязко се променила и скоро след това получила съобщение:
„Буквално за дни комуникацията се срина и в един момент ми написа да не го търся повече.“
Притеснен, той заминава за Мексико, за да разбере какво се случва.
„До този момент си мислех, че са отвлечени или нещо такова, защото информацията, която получавах, беше абсурдна.“
По думите му групата не живеела в храм, както било описано, а в охраняван луксозен имот. След среща със сина си и с Калушев той бил убеден, че престоят там е доброволен.
По-късно, вече пълнолетен, Николай се завърнал в България и започнал да живее в базата край „Петрохан“.
„Видях нормална среда, без видимо някой да е притеснен от нещо.“ Така бащата описва видяното в хижата през октомври 2022 г., когато е единственото му посещение там.
Бащата признава, че не е приемал избора на сина си, но многократно бил уверяван, че в дейността на групата няма нищо нередно, както в Мексико, така и по-късно в България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
15:45 11.02.2026
2 Съвет на мира
15:46 11.02.2026
3 Уточнение
Защото калушев има разрешение от мвр за толкова оръжия!
Много въоръжен духовен учител- и се самоубил...
Кой нормален човек би повярвал на подобни щуротии
Коментиран от #7
15:49 11.02.2026
4 психея
Да си повериш детето на идеалния пребожествен много точен чужд човек е абдикация от родителска отговорност. Вероятно в самото начало синът му е бил стресиран и се е почувствал предаден.
15:49 11.02.2026
5 Някой
WTF!
Замислих се това момче дали изобщо има някакво образование.
Коментиран от #11, #58
15:51 11.02.2026
6 ЕТО ОЩЕ ЕДИН
15:51 11.02.2026
7 Сила
До коментар #3 от "Уточнение":На адвоката са , Ивайло Иванов ....трябваше да тръгнат към София с тия оръжия , към разни институции и държавни учреждения а не да бягат така от реалността !!! Те пак щяха да ги застрелят ченгетата , но поне можеше преди това да свършат много добри дела за обществото и държавата ....
15:53 11.02.2026
8 прокопи
Коментиран от #64
15:55 11.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Озадачен
15:56 11.02.2026
11 честен ционист
До коментар #5 от "Някой":За какво ти е образование, ако обикаляш по пещери и гори?
15:56 11.02.2026
12 родител 1
Коментиран от #84
15:57 11.02.2026
13 Само питам
Коментиран от #85
15:58 11.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Видя се, че майката е кукуруку
Коментиран от #23
16:00 11.02.2026
16 Холмс
Коментиран от #25
16:00 11.02.2026
17 Изрусеният
Коментиран от #19
16:00 11.02.2026
18 И какво ...
Коментиран от #50
16:00 11.02.2026
19 Покрусен
До коментар #17 от "Изрусеният":Нямам думи!
16:01 11.02.2026
20 Загубен народ
После Мексико„Видях нормална среда, без видимо някой да е притеснен от нещо.“ Така бащата описва видяното в хижата.Констатация:-Майката глупава и нахална, бащата два пъти отгоре.Рибата се вмирисва от главата.
16:02 11.02.2026
21 Джи
Коментиран от #44, #52
16:02 11.02.2026
22 Мнение
16:02 11.02.2026
23 Холмс
До коментар #15 от "Видя се, че майката е кукуруку":Да точно! Какви екстрени потребности може да има три годишно дете! Да стреля с пистолет, да се гмурка в пещери и да живее с дърти педофили!
16:03 11.02.2026
24 Абе с какви кинти
Коментиран от #93
16:03 11.02.2026
25 Вероятно
До коментар #16 от "Холмс":Баща, който не може да се справи с него. Наркоманче?
16:04 11.02.2026
26 Перо
16:05 11.02.2026
27 Свидетели да искате
16:06 11.02.2026
28 Куцото Добиче
16:07 11.02.2026
29 Имах един колега.
16:09 11.02.2026
30 Вълци в овчи кожи
Коментиран от #32
16:10 11.02.2026
31 Бащата си е дал сина да му го
16:12 11.02.2026
32 Дядо Митьо
До коментар #30 от "Вълци в овчи кожи":Тя и баба Гуси православна не беше много стока....
Коментиран от #42
16:13 11.02.2026
33 Готвач
16:14 11.02.2026
34 Извод
Това е КОМУНАТА!
Затова не ходят на училище!
16:15 11.02.2026
35 Георги
Баща, кажете,как да отпиша сина си от училище?
Къде е най-добре да се учи, развива и усъвършенства, след това? Какво да спортува?
Баща, колега,гражданин - това е поредната лъжа!
16:16 11.02.2026
36 БеГемот
16:17 11.02.2026
37 Калушев е спасявал децата от наркотици!
„Комуни“, в контекста на лечение на деца, обикновено означава терапевтични общности – места, където деца или младежи живеят за определен период и получават структурирана помощ и подкрепа.
Коментиран от #39, #83
16:17 11.02.2026
38 Истината
16:18 11.02.2026
39 Анонимен
До коментар #37 от "Калушев е спасявал децата от наркотици!":Спаси ги от наркотиците като ги уби
16:18 11.02.2026
40 Хмммм
Жалко за децата и кучетата. Жалко че го проспаха и родители и държава.
Коментиран от #72
16:18 11.02.2026
41 Комуна
зависимости (наркотици, алкохол, хазарт)
тежки поведенчески проблеми
травми или насилие в семейството
емоционални и психични разстройства
риск от отпадане от училище или криминално поведение
Коментиран от #61
16:19 11.02.2026
42 Съгласен
До коментар #32 от "Дядо Митьо":То ако беше православието стока, нямаше да ги има сектите тука.Исус, той е пътя, истината и живота.
16:19 11.02.2026
43 Разумен
16:21 11.02.2026
44 Ми то...
До коментар #21 от "Джи":Хубави въпроси си задаваш! А сега виж отговорите. Денонощна охрана, кучета, оружие- законно и регистрирано. Никой случаен не попада там. Ходели са хора, ама никога случайни.Вътре е имало техника за милиони, дронове, които не са точно за наблюдение,струващи пет цифрени суми. Идеално опасан с камери и под 24 часово наблюдение Професии- адвокат, счетоводител, компютърен спец. Кой така си охранява имота???? А пари... е имало е доста.
16:21 11.02.2026
45 родителска среща
Деца да са без образование и родителска ласка ,се приема за нормално ! Абсурд.
В 21 век деца да растат в пущинака,сред дървета и пушки! Абсурд
Какво са разбирали юрист и счетоводител от почви, растения и животни?
За сметка на това са били въоражени,не с лъкове и автомати за пеинтбол,а все едно са в Украйна.
16:21 11.02.2026
46 Трагедията е в главата
Спомням си как един природозащитник се запали във Варна пред общината преди време.... онова пак не го разбрах.....
16:23 11.02.2026
47 Мунчо
Баща, кажете,как да отпиша сина си от училище?
Къде е най-добре да се учи, развива и усъвършенства, след това? Какво да спортува?"
Да повярвам на всичко това, на този баща изпратил сина си на 11 години да се обучава грамотно, ходил за 4 години, два пъти,да го вижда
е като да вярвам на празноглавциците ни от Парламента и Министерския съвет, че България има бъдеще!
16:24 11.02.2026
48 Дръ, дрън
16:25 11.02.2026
49 Уса
16:25 11.02.2026
50 Ем такова
До коментар #18 от "И какво ...":Това не е грешка. Да всеки родител е допускал грешки така е. Но това е абдикация от родителство.
Със нищо не оправдавам такива "родители".
Коментиран от #55
16:26 11.02.2026
51 Едва ли
16:28 11.02.2026
52 Тити на Кака
До коментар #21 от "Джи":Лееееееко си се объркал/а/
Скромният Клуб на педофила, собственост на поднебесния Лама Калуши, е с площ от близо 2 300 м2.
Това са точно 23 апартамента от по 100 м2. Разположени във зона с надморско равнище от 1500 м. Преведено за несъобразяващи - разходите за отопление на тези 23 големи апартамента са минимум двойни на нормалните.
Аз отоплявам едни добре изолирани 110 м2 в София за около 300-350 лв месечно в най-студените месеци. На Петрохан същото нещо би ми струвало поне двойно. А ако изолацията не е толкова добра, поради качеството й и малоумната енергопрахосваща архитектура на сградата / съмняваш ли се, че архитектите на соца са проектирали точно така?/ - нещата отиват смело към множител 4 и повече.
Е, сега имаш базата да пресметнеш ориентировъчно разходите САМО за отопление в този Клуб на педофила, собственост на Лама Калуши.
Само внимавай да не паднеш, след като попресметнеш сумата
16:30 11.02.2026
53 Това НЕ е КОМУНА!
16:31 11.02.2026
54 Уви
16:33 11.02.2026
55 И какво ...
До коментар #50 от "Ем такова":Не става въпрос за оправдание. И аз не бих си зарязал детето с години някъде, не бих го лишил от образование, защото духовното израстване започва от семейството. Но грозните нападки и обругаване не са начина. Да съдим е лесно. Ние не знаем каква действително е семейната история.
Коментиран от #77
16:34 11.02.2026
56 Как Дарвин е бъзикал будистите!
16:35 11.02.2026
57 голям смях
16:35 11.02.2026
58 Ха сега де...
До коментар #5 от "Някой":Точно такъв въпрос си задавам и не мога да си отговоря. Какво е това дете (на 15), което е лишено от училище и какви са тези родитали. Сега се оказва, че 15 съвсем не е началната възраст от която не посещава учебно заведение. Е, докага ще позволяваме в тази държава само диваците да бъдат на почит? После, защо магарето скъсало синджира...
16:36 11.02.2026
59 Ъхъъъъъъ....
16:36 11.02.2026
60 Това вече няма значение
16:39 11.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ала бала простотии ...
16:40 11.02.2026
63 Ала бала простотии ...
16:41 11.02.2026
64 Всичко
До коментар #8 от "прокопи":В тази история,всичко у странно
Коментиран от #69
16:41 11.02.2026
65 Хмм
16:43 11.02.2026
66 ......
16:45 11.02.2026
67 Тити на Кака
Той е осеменител.
Майката също не е съвсем майка, Тя е ва.ина под наем, сурогатна майка.
И осеменителят, и сурогатната майка са монетизирали чедото си с огромна въздишка на облекчение, а после са приключенствали на воля и на туба.
Сега са в ТикТок. Тиктокат в памет на зарязаното си детенце
А Калушев е точно педофил.
Педалист на Божествено Буда-ниво. Изнесъл се е в по-добрия свят барабар с булките си.
Но не е взел със себе си майка си.
Тя е жена, а по-добрият свят е мъжки, там няма място за жени. Все пак е подарил на мама прощално писмо с признание, че се е опитал да помогне и на едно момиченце. За първи път в живота си, на 51. В чест на мама. И Ботев.
Бум!
Коментиран от #75
16:45 11.02.2026
68 Корпоративен смотаняк !
16:45 11.02.2026
69 Ами
До коментар #64 от "Всичко":зашо да е странно, религиозна група, секта, чувстват се "възвишени", а в клипа изглеждат абсолютно нормални, агенцията е закрита, парите спират, нямат дори ток, а са на по 50 години и са свикнали на охолен живот с чужди пари
16:46 11.02.2026
70 Диди вече ми е симпатичен
16:47 11.02.2026
71 Корпоративен смотаняк !
Това е ключов урок в разбирането на закона на кармата
Коментиран от #76
16:48 11.02.2026
72 Това е
До коментар #40 от "Хмммм":ППДБ-йска и зелена грижа за децата, природата, кучетата...
Който скача е дебил.
16:51 11.02.2026
73 Хмм
16:51 11.02.2026
74 На Охранителни и подобни се Издава
16:53 11.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Това не го разбирам
До коментар #71 от "Корпоративен смотаняк !":Сигурно е някакъв урок от богинята на смъртта Кали?
Коментиран от #79
16:54 11.02.2026
77 Възмутително
До коментар #55 от "И какво ...":Грозни били нападките към абдикирал (отказал се от сина си) баща и се чуди защо сина му се е отчуждил, ами сина му се е почувствал изоставен от родния си баща?
Или са грозни нападките към лукав убиец на дете?
Хайде опомнете се толерантни към хора, ставате по инерция толерантни и към злодей!
Коментиран от #87
16:54 11.02.2026
78 Корпоративен смотаняк !
Възвеличаване. Това е манипулационна стратегия, основана на изграждане на его. „Вие сте специални, ако сте част от нашата група“.
Помислете за Свидетелите на Йехова: „Ние сме Избраните“.
Помислете за вътрешния кръг от култове. „Само най-добрите ученици могат да видят как великият върховен майстор преподава“.
И обратно, ако напуснете групата, вече не сте специални, така че егото ви ще бъде спаднало, ако си тръгнете............ Да били са общност от медитиращи и магьосници, сбор от хора и същества, любопитен бъг във вашето възприятие, който не би трябвало да е там, а въпреки това е." .. Но основният въпрос е кой и защо ви го позволи ? .....
16:57 11.02.2026
79 Будизъм !
До коментар #76 от "Това не го разбирам":Будизъм....
16:58 11.02.2026
80 Корпоративен смотаняк !
17:09 11.02.2026
81 Напомнящ
17:11 11.02.2026
82 Факта
Аз имам паник атаки и ме е страх да умра , а те отишли и доброволно се убили.
Коментиран от #92
17:16 11.02.2026
83 Киро
До коментар #37 от "Калушев е спасявал децата от наркотици!":Ти вярваш ли си? 11 годишни и по малки зависими от наркотици! Семействата на тези деца трябва бъдат подведени под отговорност! Да оставиш дете на човек със странни духовни възгледи да го изведе в друга държава е не само безотговорно но и престъпление!
17:17 11.02.2026
84 дааааааааа
До коментар #12 от "родител 1":Майката е била с него
17:17 11.02.2026
85 Монк
До коментар #13 от "Само питам":Притежавал два имота в близост до две граници! Сам може да си отговориш! Най вероятен трафик но не на обикновени мигранти а на проститутки и по заможни! Притежавал и яхта!
Коментиран от #90
17:20 11.02.2026
86 Корпоративен смотаняк !
17:21 11.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 А вярвате ли че бащата на Николай
Когато отидох там, гуруто изложи правила, които смятах за легитимни, и настоя да прекъсна връзките си с другите, за да живея с тях и да практикувам дхарма.
Той сигурно ме харесваше, защото ме използваше като свой заместник за останалата част от групата.
Идеята, че съм специален, беше като нашийник, а идеята, че той е специален, беше основата за това аз да бъда специален, затова го защитих. Той употребяваше и ми предоставяше много наркотици, наричайки ги тайнства, и си спомням как припадах, пълзех по земята и повръщах. Почти сигурна съм, че бях изнасилена с наркотици, пропуските в паметта ми са значителни, понякога обхващат няколко дни. Много хора умряха, преди да се замеся. Един млад мъж почина, докато изпитваше плашеща халюцинация от наркотична смес, която му беше дадена, докато бях замесен.
Хора бяха държани против волята си, когато бяха „обсебени“, обладани, защото възразяваха срещу нещо, което гуруто правеше. Лидерът на култа никога не беше подведен под отговорност за това, защото всички замесени го прикриваха и това беше сметнато за свръхдоза. Той използваше други хора, за да разпространява наркотици. Представи се като тертон и ни каза, че други лами са потвърдили неговите терми.
Това, което преподаваше, беше смесица от шаманизъм и Ваджраяна, разчитайки много на халюциногени с близката си група, до
17:31 11.02.2026
89 Да четат радевчета,
НЕЩО, КОЕТО ОБЯСНЯВАМЕ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН с аргументи и факти!
Да накажем лъжливите шарлатани и шайки на псевдо политика Радев на изборите?
17:35 11.02.2026
90 Стига с тия глупости бе,
До коментар #85 от "Монк":колко пъти да обясняваме на такива като теб. че нищо подобно няма!
17:37 11.02.2026
91 възмутително
До коментар #87 от "Оффф":Загубата на сина си два пъти е достатъчна по-заслужена награда за бащата от хвълени камъни.
17:42 11.02.2026
92 Естет
До коментар #82 от "Факта":Приятел, всичко е от психическо пренатоварване! Дай си почивка, но иди в друго населено място!
17:53 11.02.2026
93 ганю
До коментар #24 от "Абе с какви кинти":Може от там да ги печелят има канали с колумбия
и други вещи в пудрата захар страни
а далаверата върви затова се избиват така
нищо случайно няма откъде да знаят всичко.
а когато става дума за пари и то чужди е така.
18:19 11.02.2026
94 Григор
18:41 11.02.2026