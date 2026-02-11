Проговори бащата на Николай Златков, синът му е при Калушев от 11-годишен

Показанията на бащата на Николай, дадени пред полицията по време на издирването, хвърлят светлина върху периода, в който момчето заминава за Мексико с майка си и започва да живее при Ивайло Калушев, пише Труд нюз.

„Един ден след преместването получих имейл, че Ники ще живее в будистка комуна, няма да ходи на училище и ще бъде сред хора, които са възвишени. Тогава за първи път чух за Ивайло Калушев и бях шокиран.“

Бащата разказва, че комуникацията със сина му рязко се променила и скоро след това получила съобщение:

„Буквално за дни комуникацията се срина и в един момент ми написа да не го търся повече.“

Притеснен, той заминава за Мексико, за да разбере какво се случва.

„До този момент си мислех, че са отвлечени или нещо такова, защото информацията, която получавах, беше абсурдна.“

По думите му групата не живеела в храм, както било описано, а в охраняван луксозен имот. След среща със сина си и с Калушев той бил убеден, че престоят там е доброволен.

По-късно, вече пълнолетен, Николай се завърнал в България и започнал да живее в базата край „Петрохан“.

„Видях нормална среда, без видимо някой да е притеснен от нещо.“ Така бащата описва видяното в хижата през октомври 2022 г., когато е единственото му посещение там.

Бащата признава, че не е приемал избора на сина си, но многократно бил уверяван, че в дейността на групата няма нищо нередно, както в Мексико, така и по-късно в България.