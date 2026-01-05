Левски търси отбор на Патрик-Габриел Галчев, възможен обрат при Охене

Патрик-Габриел Галчев от вчера отново е част от Левски. Защитникът се завърна на „Герена“ и стартира подготовка със „сините“, след като приключиха отношенията му с Локомотив Сф. На този етап обаче не е ясно дали ще пътува заедно с останалите в Турция. По-вероятно е да остане в София и да продължи кариерата си на друго място. Най-вероятно като преотстъпен, пише Мач Телеграф.

Иначе може да настъпи обрат при един от играчите, които се смяташе, че ще последват Патрик Мислович – Карлос Охене. Ганаецът с американски паспорт най-вероятно ще остане на „Герена“ до лятото, когато приключват отношенията му със „сините“. Причината е, че заплатата му не тежи на Левски, а освен това на хоризонта не се вижда отбор, който да проявява интерес към него. Все пак Охене е на 32 години. А от „Герена“ са готови да го пуснат без пари, стига да се намери кандидат за услугите му. Но най-вероятно това няма да се случи и Охене ще влиза, когато се наложи.