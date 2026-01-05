Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски търси отбор на Патрик-Габриел Галчев, възможен обрат при Охене

Левски търси отбор на Патрик-Габриел Галчев, възможен обрат при Охене

5 Януари, 2026 10:29 589 3

  • патрик-габриел галчев-
  • левски-
  • футбол

Защитникът се завърна на „Герена“ и стартира подготовка със „сините“, след като приключиха отношенията му с Локомотив Сф

Левски търси отбор на Патрик-Габриел Галчев, възможен обрат при Охене - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Патрик-Габриел Галчев от вчера отново е част от Левски. Защитникът се завърна на „Герена“ и стартира подготовка със „сините“, след като приключиха отношенията му с Локомотив Сф. На този етап обаче не е ясно дали ще пътува заедно с останалите в Турция. По-вероятно е да остане в София и да продължи кариерата си на друго място. Най-вероятно като преотстъпен, пише Мач Телеграф.

Иначе може да настъпи обрат при един от играчите, които се смяташе, че ще последват Патрик Мислович – Карлос Охене. Ганаецът с американски паспорт най-вероятно ще остане на „Герена“ до лятото, когато приключват отношенията му със „сините“. Причината е, че заплатата му не тежи на Левски, а освен това на хоризонта не се вижда отбор, който да проявява интерес към него. Все пак Охене е на 32 години. А от „Герена“ са готови да го пуснат без пари, стига да се намери кандидат за услугите му. Но най-вероятно това няма да се случи и Охене ще влиза, когато се наложи.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 алонсо-мучачос

    2 0 Отговор
    хора мислете преди да дадете име на детето си

    10:32 05.01.2026

  • 2 Лицемерни 60клуци

    3 0 Отговор
    Голямата звезда.Сума ти деца съсипаха, заради връзкари.Добре,че беше майка му,да играе в Левски, а сега на звездата му търсят отбор

    10:36 05.01.2026

  • 3 Работодател

    0 0 Отговор
    Търсим арматуристи, кофражисти, стругари, заварчици, шивачи, шофьори на автобуси и камиони, животновъди, трактористи...
    Аааа...ама той бил звезда...Ми стани космонавт. бе като си звезда!
    След няколко години ще си таксиметраджия и ще Разправяш Ей като бех футболист... и Разсипаха я тая държава!
    Е ако мама има пще връзки - може и полицай в патрулка!

    10:45 05.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ