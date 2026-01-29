Манчестър Сити безапелационно си осигури място на осминафиналите в Шампионската лига

Манчестър Сити демонстрира класата си и категорично се класира за осминафиналите на Шампионската лига, след като надделя с 2:0 над Галатасарай на своя стадион "Етихад" в последния двубой от груповата фаза.

От самото началото на срещата "гражданите" дадоха ясен сигнал, че няма да оставят нищо на случайността. В 11-ата минута Ерлинг Холанд откри резултата след прецизно подаване от Жереми Доку, с което постави началото на доминацията на домакините.

Малко по-късно, в 29-ата минута, Раян Шерки удвои преднината на Сити, отново след асистенция на Доку, с което на практика сложи точка на интригата в мача.

С този успех Манчестър Сити завършва груповата фаза на осма позиция с актив от 16 точки и си гарантира директно участие в следващия етап на турнира. За Галатасарай обаче предстои по-труден път – турският гранд остана на 20-о място с 10 точки и ще трябва да премине през плейофите, за да продължи напред.