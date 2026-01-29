Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити безапелационно си осигури място на осминафиналите в Шампионската лига

Манчестър Сити безапелационно си осигури място на осминафиналите в Шампионската лига

29 Януари, 2026 00:08 449 0

  • манчестър сити-
  • осминафиналите -
  • шампионската лига-
  • галатасарай-
  • футбол-
  • свят

"Небесносините" победиха Галатасарай в Англия

Манчестър Сити безапелационно си осигури място на осминафиналите в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити демонстрира класата си и категорично се класира за осминафиналите на Шампионската лига, след като надделя с 2:0 над Галатасарай на своя стадион "Етихад" в последния двубой от груповата фаза.

От самото началото на срещата "гражданите" дадоха ясен сигнал, че няма да оставят нищо на случайността. В 11-ата минута Ерлинг Холанд откри резултата след прецизно подаване от Жереми Доку, с което постави началото на доминацията на домакините.

Малко по-късно, в 29-ата минута, Раян Шерки удвои преднината на Сити, отново след асистенция на Доку, с което на практика сложи точка на интригата в мача.

С този успех Манчестър Сити завършва груповата фаза на осма позиция с актив от 16 точки и си гарантира директно участие в следващия етап на турнира. За Галатасарай обаче предстои по-труден път – турският гранд остана на 20-о място с 10 точки и ще трябва да премине през плейофите, за да продължи напред.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ