Бившата на Роналдо разпали страстите с нова гола фотосесия

Световноизвестната манекенка Ирина Шейк отново разбуни социалните мрежи, след като публикува дръзки кадри, на които позира гола, скрита единствено под обемно наметало. Красавицата, която някога беше в романтична връзка с футболната легенда Кристиано Роналдо, демонстрира безупречна увереност и сексапил, прикривайки най-интимните си части само с ръка.
Снимките, част от последните ѝ модни проекти, предизвикаха истински фурор сред феновете ѝ в Instagram. За броени часове публикацията събра над 323 хиляди харесвания от впечатляващите 23,8 милиона последователи на руската икона на стила.
Почитателите на Шейк не скриха възхищението си, заливайки профила ѝ с комплименти и огнени емотикони. Мнозина определиха фотосесията като върховен пример за съчетание между изящество и дързост, а други отбелязаха, че Ирина отново доказва защо е сред най-търсените лица в световната мода. Безспорно, всяка поява на Ирина Шейк в социалните мрежи се превръща в истинско събитие, а последната ѝ изява не прави изключение – тя отново показа, че границите на провокацията и елегантността могат да вървят ръка за ръка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С тез две блесни
Коментиран от #5
23:30 28.01.2026
2 Леле...
23:31 28.01.2026
3 Герге ,
23:52 28.01.2026
4 123456
23:52 28.01.2026
5 Брачет
До коментар #1 от "С тез две блесни":Виждам ,че се фиксираш на обецѝте , ама , това са клатушки ...
Коментиран от #6
00:01 29.01.2026
6 - Абе да бе брачет
До коментар #5 от "Брачет":Нали и аз това казвам.
Коментиран от #7
00:03 29.01.2026
7 Брачет,
До коментар #6 от "- Абе да бе брачет":Съгласявам се ,,
00:11 29.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.