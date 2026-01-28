Бившата на Роналдо разпали страстите с нова гола фотосесия

Световноизвестната манекенка Ирина Шейк отново разбуни социалните мрежи, след като публикува дръзки кадри, на които позира гола, скрита единствено под обемно наметало. Красавицата, която някога беше в романтична връзка с футболната легенда Кристиано Роналдо, демонстрира безупречна увереност и сексапил, прикривайки най-интимните си части само с ръка.

Снимките, част от последните ѝ модни проекти, предизвикаха истински фурор сред феновете ѝ в Instagram. За броени часове публикацията събра над 323 хиляди харесвания от впечатляващите 23,8 милиона последователи на руската икона на стила.

Почитателите на Шейк не скриха възхищението си, заливайки профила ѝ с комплименти и огнени емотикони. Мнозина определиха фотосесията като върховен пример за съчетание между изящество и дързост, а други отбелязаха, че Ирина отново доказва защо е сред най-търсените лица в световната мода. Безспорно, всяка поява на Ирина Шейк в социалните мрежи се превръща в истинско събитие, а последната ѝ изява не прави изключение – тя отново показа, че границите на провокацията и елегантността могат да вървят ръка за ръка.

Снимка: Instagram