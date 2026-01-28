Новини
Бившата на Роналдо разпали страстите с нова гола фотосесия

28 Януари, 2026 23:26 908 8

Ирина Шейк отново разбуни социалните мрежи

Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световноизвестната манекенка Ирина Шейк отново разбуни социалните мрежи, след като публикува дръзки кадри, на които позира гола, скрита единствено под обемно наметало. Красавицата, която някога беше в романтична връзка с футболната легенда Кристиано Роналдо, демонстрира безупречна увереност и сексапил, прикривайки най-интимните си части само с ръка.

Снимките, част от последните ѝ модни проекти, предизвикаха истински фурор сред феновете ѝ в Instagram. За броени часове публикацията събра над 323 хиляди харесвания от впечатляващите 23,8 милиона последователи на руската икона на стила.

Почитателите на Шейк не скриха възхищението си, заливайки профила ѝ с комплименти и огнени емотикони. Мнозина определиха фотосесията като върховен пример за съчетание между изящество и дързост, а други отбелязаха, че Ирина отново доказва защо е сред най-търсените лица в световната мода. Безспорно, всяка поява на Ирина Шейк в социалните мрежи се превръща в истинско събитие, а последната ѝ изява не прави изключение – тя отново показа, че границите на провокацията и елегантността могат да вървят ръка за ръка.

Бившата на Роналдо разпали страстите с нова гола фотосесия
Снимка: Instagram




  • 1 С тез две блесни

    3 0 Отговор
    ще хвърля за щука

    Коментиран от #5

    23:30 28.01.2026

  • 2 Леле...

    4 0 Отговор
    Мъжки корем, мъжка ръка, и физиономия все едно е забравила да свали противогаза...

    23:31 28.01.2026

  • 3 Герге ,

    2 0 Отговор
    Що ти требеше да разпалиш страстите на дрътите чикиори ?!

    23:52 28.01.2026

  • 4 123456

    1 0 Отговор
    Роналдо , Роналдоооо , спаси се ти , брачед !

    23:52 28.01.2026

  • 5 Брачет

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "С тез две блесни":

    Виждам ,че се фиксираш на обецѝте , ама , това са клатушки ...

    Коментиран от #6

    00:01 29.01.2026

  • 6 - Абе да бе брачет

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Брачет":

    Нали и аз това казвам.

    Коментиран от #7

    00:03 29.01.2026

  • 7 Брачет,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "- Абе да бе брачет":

    Съгласявам се ,,

    00:11 29.01.2026

