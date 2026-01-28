Ливърпул срази Карабах с впечатляващ резултат

На стадион "Анфийлд" тази вечер футболистите на Ливърпул демонстрираха истинска класа и безапелационно разгромиха Карабах с категоричното 6:0 в последния осми кръг от груповата фаза на Шампионската лига. С този убедителен успех "червените" си гарантираха директно участие в осминафиналите на най-престижния европейски клубен турнир.

Още в 15-ата минута Алексис МакАлистър откри резултата, след като се възползва от неразбирателство в защитата на гостите и хладнокръвно прати топката в мрежата.

Само шест минути по-късно германският талант Флориан Вирц удвои преднината на домакините, превръщайки началото на мача в истински кошмар за Карабах.

След почивката Ливърпул не намали темпото. В 50-ата минута звездата на тима Мохамед Салах се разписа с характерната си прецизност, а малко след това Юго Екитике добави четвърти гол след индивидуален пробив.

МакАлистър отново се отличи, реализирайки второто си попадение в 61-ата минута, а в самия край на срещата Федерико Киеза оформи крайното 6:0.

С този триумф Ливърпул завърши на трето място в групата и продължава напред към фазата на директните елиминации. За Карабах остава утехата да се бори в плейофите на европейските клубни турнири.