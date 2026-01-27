Новини
Удинезе триумфира над Верона като гост и се изкачи в класирането на Серия А

27 Януари, 2026 07:25 454 0

Домакините остават последни в подреждането

Удинезе триумфира над Верона като гост и се изкачи в класирането на Серия А - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Удинезе постигна победа с 3:1 над Верона на стадион "Марк'Антонио Бентегоди" в последния двубой от 22-рия кръг на Серия А. Гостите демонстрираха отлична форма и заслужено си тръгнаха с трите точки.

Още в 23-ата минута Артур Ата разпечата вратата на домакините с мощен шут след индивидуален пробив, с което даде преднина на "фриуланите".

Само три минути по-късно Верона върна интригата – Гифт Орбан се възползва от прецизно центриране на Амин Сар и възстанови равенството.

След почивката Удинезе отново пое инициативата. В 58-ата минута Александро Дзаноли се оказа на точното място и реализира за 2:1, след като топката бе изчистена неубедително от защитата на Верона.

Десет минути по-късно Кийнън Дейвис сложи точка на спора, възползвайки се от асистенция на Артур Ата и оформи крайното 3:1.

С този успех Удинезе се изкачи на 10-ата позиция в класирането с актив от 29 точки, докато Верона остава закотвен на дъното – 20-о място с едва 14 точки.


