Милан инвестира сериозно в млад талант от Верона

Милан направи интересен трансферен ход, като си осигури подписа на изгряващата звезда на Верона – Алфаджо Сисе. 19-годишният атакуващ полузащитник ще се присъедини към гранда от Милано след края на настоящия сезон, съобщиха официално от клуба.

Според информацията, „росонерите“ ще заплатят 8 милиона евро за правата на младия футболист, а сумата може да нарасне с още 1,5 милиона евро под формата на различни бонуси, обвързани с представянето му.

До лятото Сисе ще продължи да трупа опит в Серия „Б“, където играе под наем в Катандзаро – тимът, с който започна сезона. Младият италианец вече се отличи с 6 попадения и 1 асистенция в 21 срещи за отбора, доказвайки, че притежава необходимите качества да се наложи на голямата сцена.

Очаква се Сисе да се присъедини към Милан през лятната пауза, когато ще започне подготовка с новите си съотборници.

Привличането на перспективния полузащитник е част от стратегията на „червено-черните“ да залагат на млади и талантливи играчи, които да се превърнат в бъдещите лидери на тима.