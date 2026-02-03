„Омърсена и унизена”: Какво разказват жертвите на записите от салони в Бургас, сред тях и непълнолетни

Скандалът с поставени видеокамери в салони за лазерна епилация в Бургас и заснемане на голи клиентки продължава да се разраства. Броят на жените, които се разпознават във видеа, публикувани в сайтове с порнографско съдържание, непрекъснато се увеличава.
В понеделник стана ясно, че видеозаписи от камери са правени и във втори салон за епилация в морския град - този път в квартал „Меден рудник“. По случая прокуратурата започна проверка дали става дума за незаконна мрежа за търговия с кадри, заснети със скрити камери, предава NOVA.
Тя вече е приела, че разпространяваните видеоматериали представляват порнографско съдържание - обстоятелство, което по принцип е трудно за доказване, но значително увеличава предвидените санкции. При доказване на вината наказанието може да достигне от 3 до 6 години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева.
Само за вчерашния ден около 80 жени са сезирали прокуратурата, Районните управления и Областната дирекция на МВР-Бургас, а сигналите продължават да постъпват и днес.
Очаква се 15-годишно момиче заедно с майка си също да подаде сигнал, а в понеделник това са направили и няколко 17-годишни момичета, което допълнително утежнява наказателната отговорност на извършителите.
Все повече клиентки разпознават себе си във видеоклипове, публикувани не само в затворени групи в приложението „Телеграм“, но и в сайтове с порнографско съдържание. Сред заснетите има и непълнолетни - включително момичета на 15 и 17 години.
Една от потърпевшите го определя като отвратително и унизително. „Първо разпознах мои близки, приятелки, роднини, защото доста голяма част ходим и посещаваме този салон, аз самата от 2020-та година.
И когато видях едно познато лице, с интерес започнах да търся дали ще видя още някой познат и себе си съответно. Отвратително, унизително, чувстваш се като използван човек. Най-гадното е, че знам, че може някой друг да ме разпознае“, казва тя.
Същата жена е категорична, че ще търси правата си по съдебен път: „На 100% ще си търсим правата, останалите, които отново посещават салона и сме си разпратили една на друга - те също. Това не са едно или две момичета, не са десет, двайсет - това са много лица. Стотици. Клиповете са страшно много в някои от сайтовете“.
Друга от потърпевшите сподели, че се чувства омърсена и унизена: „Усещането е просто отвратително. Омърсена съм, унизена по всякакъв начин. Искам да си получат заслужените последствия и смятам да ги съдя до последно“.
На въпрос дали служителките в салона са знаели за съществуването на видеокамерите и имат ли участие в източването на кадрите, тя отговаря: „Самите момичета, които извършват процедурата, не мисля, че са знаели, но собственичката, от друга страна, според мен със сигурност е знаела“.
Прокуратурата вече се зае с изясняване на случая. „В рамките на разследването ще се установи по какъв конкретен механизъм е извършвана престъпната деятелност, тоест кой е имал достъп до заснетите видеокадри - регламентиран или не, кой от тях е извършвал разпространението на материалите и в кои сайтове са били публикувани те“, обясни прокурор Щелиян Димитров.
По думите му, след своевременната реакция на Районна прокуратура-Бургас, са предприети действия за търсене на съдействие от международни партньори, включително Интерпол и ФБР, с цел да се ограничи и прекрати последващият достъп до вече публикуваните видеофайлове.
Разследващите влизат и в трета фирма за лазерна епилация, за да проверят дали и оттам е извършвано незаконно видеозаснемане. Тя разполага с няколко обекта в Бургас, Ямбол и Пловдив. Очаква се повече информация по темата да бъде оповестена в рамките на деня.
Разследването продължава, като към момента сигналите, свързани със съдържание с жени, продължават да постъпват, а отделно се проверяват и поне още 15 сайта със съдържание, засягащо мъже.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
а помните ли вчера че
двамата санкционирани 🎃и🐖 ви спряха
замундата за да ги извадят от списъка 🧲
10:17 03.02.2026
2 1488
10:18 03.02.2026
3 Последния Софиянец
10:19 03.02.2026
4 бразилска кола маска
Коментиран от #11, #13
10:19 03.02.2026
5 Дядо Гъдю
10:21 03.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нека да пиша
Коментиран от #10
10:22 03.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И аз да пиша
До коментар #7 от "Нека да пиша":Там видеата са само на бразилки
Коментиран от #21
10:24 03.02.2026
11 Абе
До коментар #4 от "бразилска кола маска":Срам ги е, че са им грозни ш унди те.
10:24 03.02.2026
12 Главното е
Коментиран от #19
10:25 03.02.2026
13 Адвокат Семерджиев
До коментар #4 от "бразилска кола маска":Това,че са се съгласили доброволно да си "покажат голотиите" пред човекът,извършващ процедурите,не означава,че са се съгласили да бъдат снимани,което си е нарушение на чл.32 от Конституцията на република България.
Коментиран от #15, #18
10:26 03.02.2026
14 Аре бе...
10:28 03.02.2026
15 бразилска кола маска
До коментар #13 от "Адвокат Семерджиев":Не говоря от правна гледна точка, а от морална..
10:28 03.02.2026
16 Станев
10:29 03.02.2026
17 да бе мирно
10:30 03.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сила
До коментар #12 от "Главното е":Хи хи хи ....точно !!! Не гледат научно популярни или исторически канали ...
10:31 03.02.2026
20 Сървара на охранителните
10:31 03.02.2026
21 Нека да пиша
До коментар #10 от "И аз да пиша":Да си купят по една Хускварна ,да си окастрят храсталака.
10:32 03.02.2026
22 Ченгетата киризят
Коментиран от #23
10:32 03.02.2026
23 Глупавите
До коментар #22 от "Ченгетата киризят":Тихо! Всички киризят, ченгетата да жмят ли? Те ли са принудили женските да са тъпи и развратни?
10:37 03.02.2026