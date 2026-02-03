Новини
„Омърсена и унизена”: Какво разказват жертвите на записите от салони в Бургас, сред тях и непълнолетни

3 Февруари, 2026 10:16 949 23

Само за вчерашния ден около 80 жени са сезирали прокуратурата, Районните управления и Областната дирекция на МВР-Бургас, а сигналите продължават да постъпват и днес

„Омърсена и унизена”: Какво разказват жертвите на записите от салони в Бургас, сред тях и непълнолетни - 1
Снимка: Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандалът с поставени видеокамери в салони за лазерна епилация в Бургас и заснемане на голи клиентки продължава да се разраства. Броят на жените, които се разпознават във видеа, публикувани в сайтове с порнографско съдържание, непрекъснато се увеличава.

В понеделник стана ясно, че видеозаписи от камери са правени и във втори салон за епилация в морския град - този път в квартал „Меден рудник“. По случая прокуратурата започна проверка дали става дума за незаконна мрежа за търговия с кадри, заснети със скрити камери, предава NOVA.

Тя вече е приела, че разпространяваните видеоматериали представляват порнографско съдържание - обстоятелство, което по принцип е трудно за доказване, но значително увеличава предвидените санкции. При доказване на вината наказанието може да достигне от 3 до 6 години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева.

Само за вчерашния ден около 80 жени са сезирали прокуратурата, Районните управления и Областната дирекция на МВР-Бургас, а сигналите продължават да постъпват и днес.

Очаква се 15-годишно момиче заедно с майка си също да подаде сигнал, а в понеделник това са направили и няколко 17-годишни момичета, което допълнително утежнява наказателната отговорност на извършителите.

Все повече клиентки разпознават себе си във видеоклипове, публикувани не само в затворени групи в приложението „Телеграм“, но и в сайтове с порнографско съдържание. Сред заснетите има и непълнолетни - включително момичета на 15 и 17 години.

Една от потърпевшите го определя като отвратително и унизително. „Първо разпознах мои близки, приятелки, роднини, защото доста голяма част ходим и посещаваме този салон, аз самата от 2020-та година.

И когато видях едно познато лице, с интерес започнах да търся дали ще видя още някой познат и себе си съответно. Отвратително, унизително, чувстваш се като използван човек. Най-гадното е, че знам, че може някой друг да ме разпознае“, казва тя.

Същата жена е категорична, че ще търси правата си по съдебен път: „На 100% ще си търсим правата, останалите, които отново посещават салона и сме си разпратили една на друга - те също. Това не са едно или две момичета, не са десет, двайсет - това са много лица. Стотици. Клиповете са страшно много в някои от сайтовете“.

Друга от потърпевшите сподели, че се чувства омърсена и унизена: „Усещането е просто отвратително. Омърсена съм, унизена по всякакъв начин. Искам да си получат заслужените последствия и смятам да ги съдя до последно“.

На въпрос дали служителките в салона са знаели за съществуването на видеокамерите и имат ли участие в източването на кадрите, тя отговаря: „Самите момичета, които извършват процедурата, не мисля, че са знаели, но собственичката, от друга страна, според мен със сигурност е знаела“.

Прокуратурата вече се зае с изясняване на случая. „В рамките на разследването ще се установи по какъв конкретен механизъм е извършвана престъпната деятелност, тоест кой е имал достъп до заснетите видеокадри - регламентиран или не, кой от тях е извършвал разпространението на материалите и в кои сайтове са били публикувани те“, обясни прокурор Щелиян Димитров.

По думите му, след своевременната реакция на Районна прокуратура-Бургас, са предприети действия за търсене на съдействие от международни партньори, включително Интерпол и ФБР, с цел да се ограничи и прекрати последващият достъп до вече публикуваните видеофайлове.

Разследващите влизат и в трета фирма за лазерна епилация, за да проверят дали и оттам е извършвано незаконно видеозаснемане. Тя разполага с няколко обекта в Бургас, Ямбол и Пловдив. Очаква се повече информация по темата да бъде оповестена в рамките на деня.

Разследването продължава, като към момента сигналите, свързани със съдържание с жени, продължават да постъпват, а отделно се проверяват и поне още 15 сайта със съдържание, засягащо мъже.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    26 0 Отговор
    поредната пушилка като шуменската пантера и черния лед !

    а помните ли вчера че
    двамата санкционирани 🎃и🐖 ви спряха
    замундата за да ги извадят от списъка 🧲

    10:17 03.02.2026

  • 2 1488

    12 0 Отговор
    по заглавието все едно автобиографията на авторКАТА

    10:18 03.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Трошат салоните и ги палят.

    10:19 03.02.2026

  • 4 бразилска кола маска

    13 4 Отговор
    След като човек се е съгласил доброволно да си показва голотиите пред непознат и то даже без медицинско образование и не заради здравословен проблем, то какво значение има, колко оше непознати ше го видят, както майка го е родила?

    Коментиран от #11, #13

    10:19 03.02.2026

  • 5 Дядо Гъдю

    16 2 Отговор
    Искали са да се издокарат като порно звезди и на късмет, станаха. Сега бургазлии могат да видят стоката преди да я пробват.

    10:21 03.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нека да пиша

    14 0 Отговор
    Студио "Рошавата Писана" в квартал Миден рудник"

    Коментиран от #10

    10:22 03.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И аз да пиша

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Нека да пиша":

    Там видеата са само на бразилки

    Коментиран от #21

    10:24 03.02.2026

  • 11 Абе

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "бразилска кола маска":

    Срам ги е, че са им грозни ш унди те.

    10:24 03.02.2026

  • 12 Главното е

    20 1 Отговор
    Явно потърпевшите много посещават порнографски сайтове щом са се открили там...

    Коментиран от #19

    10:25 03.02.2026

  • 13 Адвокат Семерджиев

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "бразилска кола маска":

    Това,че са се съгласили доброволно да си "покажат голотиите" пред човекът,извършващ процедурите,не означава,че са се съгласили да бъдат снимани,което си е нарушение на чл.32 от Конституцията на република България.

    Коментиран от #15, #18

    10:26 03.02.2026

  • 14 Аре бе...

    5 2 Отговор
    Онази вечер изфрасках една много морална, кога заразправя накрая - с три деца, добро семейство, и мъж който обичала! После се къпах като много омърсен...

    10:28 03.02.2026

  • 15 бразилска кола маска

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Адвокат Семерджиев":

    Не говоря от правна гледна точка, а от морална..

    10:28 03.02.2026

  • 16 Станев

    5 0 Отговор
    Фирмата която е поставяла камерите да каже кой служител ги е монтирал и на кого е дал кодове за достъп . Наистина може в качването на клиповете самият собственик на салона да не е участвал и въобще да не знае какво правят монтажниците особено ако камерата е с дистанционно завъртане на посоката и увеличението. Те тука трябва кадърни полицаи с технически познания. Има ли такива за месечни 2,700 Евро се пита в задачата.

    10:29 03.02.2026

  • 17 да бе мирно

    1 0 Отговор
    седяло не би чудо видяло.Не си скубете катеричока.Просто си потдържайте градинката в норма , и всички са щастливи.

    10:30 03.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Главното е":

    Хи хи хи ....точно !!! Не гледат научно популярни или исторически канали ...

    10:31 03.02.2026

  • 20 Сървара на охранителните

    3 0 Отговор
    Камери къде е? А? Коя е охранителната фирма ...

    10:31 03.02.2026

  • 21 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "И аз да пиша":

    Да си купят по една Хускварна ,да си окастрят храсталака.

    10:32 03.02.2026

  • 22 Ченгетата киризят

    3 1 Отговор
    Масово са извратеняци

    Коментиран от #23

    10:32 03.02.2026

  • 23 Глупавите

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ченгетата киризят":

    Тихо! Всички киризят, ченгетата да жмят ли? Те ли са принудили женските да са тъпи и развратни?

    10:37 03.02.2026

