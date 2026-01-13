Стефанос Циципас отпадна още на старта в Аделаида след загуба от местен аутсайдер

Гръцката тенис звезда Стефанос Циципас, който е двукратен финалист на турнири от Големия шлем и заема 33-о място в световната ранглиста, преживя неочаквано разочарование на старта на ATP 250 надпреварата в Аделаида, Австралия. Поставеният под номер 7 в основната схема Циципас бе изненадан от местния любимец Александър Вукич, който заема 87-ата позиция в класацията на ATP.
В напрегнат двубой, продължил близо два часа (1 час и 54 минути), Циципас отстъпи с 6:7(3), 6:7(5), като не успя да реализира нито една от четирите си възможности за пробив.
Въпреки впечатляващите 13 аса, които гръцкият ас записа на сметката си, това не бе достатъчно, за да преодолее вдъхновения Вукич. Австралиецът отговори с шест аса и впечатляваща ефективност при ключовите точки, което му осигури място във втория кръг.
След този престижен успех Александър Вукич ще се изправи срещу италианеца Андреа Вавасори, който по-рано елиминира канадеца Габриел Диало с 6:3, 7:6(4).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА