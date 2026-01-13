Новини
Стефанос Циципас отпадна още на старта в Аделаида след загуба от местен аутсайдер

Стефанос Циципас отпадна още на старта в Аделаида след загуба от местен аутсайдер

13 Януари, 2026 14:22 326 0

  • тенис -
  • стефанос циципас-
  • турнир-
  • atp 250-
  • аделаида-
  • австралия-
  • александър вукич

Александър Вукич стигна до победата за час и 54 минути

Стефанос Циципас отпадна още на старта в Аделаида след загуба от местен аутсайдер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гръцката тенис звезда Стефанос Циципас, който е двукратен финалист на турнири от Големия шлем и заема 33-о място в световната ранглиста, преживя неочаквано разочарование на старта на ATP 250 надпреварата в Аделаида, Австралия. Поставеният под номер 7 в основната схема Циципас бе изненадан от местния любимец Александър Вукич, който заема 87-ата позиция в класацията на ATP.

В напрегнат двубой, продължил близо два часа (1 час и 54 минути), Циципас отстъпи с 6:7(3), 6:7(5), като не успя да реализира нито една от четирите си възможности за пробив.

Стефанос Циципас отпадна още на старта в Аделаида след загуба от местен аутсайдер
Снимка: БГНЕС/EПA

Въпреки впечатляващите 13 аса, които гръцкият ас записа на сметката си, това не бе достатъчно, за да преодолее вдъхновения Вукич. Австралиецът отговори с шест аса и впечатляваща ефективност при ключовите точки, което му осигури място във втория кръг.

След този престижен успех Александър Вукич ще се изправи срещу италианеца Андреа Вавасори, който по-рано елиминира канадеца Габриел Диало с 6:3, 7:6(4).


