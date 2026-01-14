Новини
Спорт »
Световен футбол »
Росен Божилов подписа с Пиза и постави нов рекорд

Росен Божилов подписа с Пиза и постави нов рекорд

14 Януари, 2026 15:57 663 2

  • росен божилов-
  • пиза-
  • серия а-
  • български футболист-
  • трансфер-
  • рекорд-
  • защитник-
  • роял антверп-
  • цска 1948-
  • мизия кнежа-
  • етър-
  • италиански футбол-
  • новини българия

Трансферът му се превърна в най-скъпата сделка за български защитник в чужбина

Росен Божилов подписа с Пиза и постави нов рекорд - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футбол отново се завръща на картата на Серия А! Росен Божилов официално стана част от италианския Пиза, като трансферът му се превърна в най-скъпата сделка за български защитник в чужбина до момента.

Днес 20-годишният бранител сложи подписа си под дългосрочен договор с тима от Тоскана, който ще го задържи в Италия до 2030 година. Сделката е на стойност впечатляващите 5 милиона евро, като към сумата са предвидени и допълнителни бонуси, които могат да увеличат още повече крайната цена.

Божилов пристига в Пиза от белгийския гранд Роял Антверп, където се утвърди като един от най-обещаващите млади защитници в Европа. Кариерата на родения в Кнежа футболист започва в местния клуб Мизия, след което преминава през школата на Етър (Велико Търново) между 2016 и 2021 година.

През сезон 2021/22 той облича екипа на ЦСКА, а след това за две години защитава цветовете на ЦСКА 1948. Именно столичният клуб от квартал "Бистрица" ще прибере сериозна сума от трансфера – 1,8 милиона евро, благодарение на договорените 30% от следваща продажба при преминаването му в Белгия. Роял Антверп също си осигури 10% от бъдещ евентуален трансфер на Божилов от Пиза.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    ЦСКА 1948 му дадоха шанс. Теодор Иванов ми изглеждаше по-стабилен, но остана в застой, а сега дори не играе май в другото ЦСКА.
    Иначе Пиза е последен в Серия А и на 4 точки от спасяващ се и само с 1 победа. Купили и нападател за 9 милиона евро. Но дори за половин година може да се покаже на друго ниво и други да го поискат.

    16:10 14.01.2026

  • 2 Тодор

    0 0 Отговор
    Росен Божинов се казва момчето. Пожелавам му успехи!

    17:11 14.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ