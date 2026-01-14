Росен Божилов подписа с Пиза и постави нов рекорд

Българският футбол отново се завръща на картата на Серия А! Росен Божилов официално стана част от италианския Пиза, като трансферът му се превърна в най-скъпата сделка за български защитник в чужбина до момента.

Днес 20-годишният бранител сложи подписа си под дългосрочен договор с тима от Тоскана, който ще го задържи в Италия до 2030 година. Сделката е на стойност впечатляващите 5 милиона евро, като към сумата са предвидени и допълнителни бонуси, които могат да увеличат още повече крайната цена.

Божилов пристига в Пиза от белгийския гранд Роял Антверп, където се утвърди като един от най-обещаващите млади защитници в Европа. Кариерата на родения в Кнежа футболист започва в местния клуб Мизия, след което преминава през школата на Етър (Велико Търново) между 2016 и 2021 година.

През сезон 2021/22 той облича екипа на ЦСКА, а след това за две години защитава цветовете на ЦСКА 1948. Именно столичният клуб от квартал "Бистрица" ще прибере сериозна сума от трансфера – 1,8 милиона евро, благодарение на договорените 30% от следваща продажба при преминаването му в Белгия. Роял Антверп също си осигури 10% от бъдещ евентуален трансфер на Божилов от Пиза.