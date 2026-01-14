Новини
Спорт »
Бг футбол »
Кирил Домусчиев: Темата с ударите под кръста е банална

Кирил Домусчиев: Темата с ударите под кръста е банална

14 Януари, 2026 19:06 849 10

  • собственик-
  • шампиона -
  • лудогорец-
  • кирил домусчиев-
  • интервю

Босът на Лудогорец говори пред медиите

Кирил Домусчиев: Темата с ударите под кръста е банална - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Собственикът на шампиона Лудогорец - Кирил Домусчиев даде интервю преди контролата срещу полския Раков.

"От 2 години насам не съм бил на зимен лагер. Напоследък заради ангажименти не успявам да посещавам мачовете на отбора, гледам ги по телевизията", сподели босът на разградчани.

"Първенството ще бъде интересно. Удари под кръста - това са банални лафове, общо взето типични за българските футболни ръководители. Всяка година е реална опасността да изгубиш титлата. Това е мотивиращото, иначе отборът нямаше да има никаква мотивация. Дай Боже да отидем в следващата фаза на Лига Европа, всичко е възможно"..

"Първенството трябва да се намали не с два отбора, а с четири. Това обаче е друга тема. Колкото е да има повече силни отбори с хубави терени. Да не обиждам сега клубовете, но техните стадиони са по на 30-40 години, правят се компромиси, а това не прави чест нито на клубовете, нито на собствениците, нито на футбoлния cъюз да ги търпи.

Дали наистина ще се намалят клубовете, дали ще се подобрят условията за игра, дали ще се оправят съблекалните и терените - тези неща футоблната централа може да ги иска и аз, ако бях член на Изпълкома, отдавна щеше да се е случило. Както навремето стана с осветлението и повече не се правеха компромиси. Както има вече тренировъчни терени, а не много клубове да си тренират на официалните терени. Това, включително и ВАР-а, стана по мое време. Чакам да видя следващите стъпки, след което ще ви кажа дали ръководство става или не става", добави Домусчиев.

"Контузиите са основната причина за изоставането от първото място, концетрнаицята също е проблем. Не само за нас, но и за други отбори, които играят в евротурнирите. Мисленето на футболистите е в евромачовете, а не в родното първенство. Но пак казвам - изоставането е заради контузиите, може би и треньорски грешки. След като сменихме треньора и осигурихме нов щаб със сериозно подготвени хора, отборът играе по-друг начин", добави той.

"Поредполагам, че г-н Караманджуков работи сериозно. Има някои позиции, на които треньорите искат да се подсилим., но ние не взимаме бройка. Аз не изключвам за титлата дори и ЦСКА да се включи. Не говоря за ЦСКА 1948. Те не са чак толкова далеко. Има страшно много мачове помежду нас. Ако влязат в първата четворка могат да объркат много сметки. Четири отбора са фаворити - Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948", каза в края Домусчиев.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво ДомузАга

    4 1 Отговор
    Един селски отбор го направихте шампион-пералня.

    19:08 14.01.2026

  • 2 Тракиец 🇺🇦

    6 1 Отговор
    Най големия ТЕРОРИСТ В ДЪРЖАВАТА НАЙ ГОЛЕМИЯ ВРАГ НА БЪЛГАРИЯ Е ЕЙ ТОЗИ ОЛИГАРХ МИЛИАРДЕР ПРЕСТЪПНИК НОМЕР 1 АНТИБЪЛГАРИН.....ТОЗИ ИЗ.РОД ВКАРВА НЕ.ГРИ ,ПАКИСТАНЦИ ИНДИЙЦИ ЦИ..ГА.НИ РАЗНИ АРАБИ И ЧЕРНИ ПОД..ЧО ВЕЦИ ТУК В ЕВРОПА БЪЛГАРИЯ С ЦЕЛ НАШЕТО ФИЗИЧЕСКО ЕТНИЧЕСКО ЗАЛИЧАВАНЕ И УНИЩОЖЕНИЕ...ТОЗИ БКП КОМУНИСТИЧЕСКИ ИЗ.РОД ВОДИ ЕТНИЧЕСКО ПРОЧИСТВАНЕ ТУК НА БАЛКАНИТЕ ...ТОЗИ ЗООФИЛ ДОМУСЧИЕВ КОЙТО ОБИЧА ДА ЛА.ПА НА НЕ..ГРИ МА..ЙКА.ТИ ДА Е..Б..А В ГРО..БА КИРО ДОМУСЧИЕВ ЩЕ ТИ Е..Б..А МА..ЙКА..ТА БО.К.ЛУК

    Коментиран от #3

    19:22 14.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Име

    1 1 Отговор
    Кирчо клоунът!

    19:43 14.01.2026

  • 6 Разградчанин

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Домус Ага":

    Колко струва аспирина днес?

    Коментиран от #7

    19:44 14.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Разградчанин

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "може":

    А бе колко трябва да си изперкал да се лекуваш с антибиотици? Иначе си много интелигентен, нали нямаш нищо против да ти се възхищавам безгранично?

    19:59 14.01.2026

  • 9 Домус Ага

    0 2 Отговор
    Явно тука всичко което е в защита на Домус Ага и на Лудогорец се изтрива , сигурно сайта се цензурира от левскари и цесекари но съжалявам Лудогорец пак ще е шампион !

    20:13 14.01.2026

  • 10 Добавка

    1 0 Отговор
    А псувни като на Тракиеца се оставят и не се изтриват

    20:16 14.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ