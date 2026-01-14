Кирил Домусчиев: Темата с ударите под кръста е банална

Собственикът на шампиона Лудогорец - Кирил Домусчиев даде интервю преди контролата срещу полския Раков.

"От 2 години насам не съм бил на зимен лагер. Напоследък заради ангажименти не успявам да посещавам мачовете на отбора, гледам ги по телевизията", сподели босът на разградчани.

"Първенството ще бъде интересно. Удари под кръста - това са банални лафове, общо взето типични за българските футболни ръководители. Всяка година е реална опасността да изгубиш титлата. Това е мотивиращото, иначе отборът нямаше да има никаква мотивация. Дай Боже да отидем в следващата фаза на Лига Европа, всичко е възможно"..

"Първенството трябва да се намали не с два отбора, а с четири. Това обаче е друга тема. Колкото е да има повече силни отбори с хубави терени. Да не обиждам сега клубовете, но техните стадиони са по на 30-40 години, правят се компромиси, а това не прави чест нито на клубовете, нито на собствениците, нито на футбoлния cъюз да ги търпи.

Дали наистина ще се намалят клубовете, дали ще се подобрят условията за игра, дали ще се оправят съблекалните и терените - тези неща футоблната централа може да ги иска и аз, ако бях член на Изпълкома, отдавна щеше да се е случило. Както навремето стана с осветлението и повече не се правеха компромиси. Както има вече тренировъчни терени, а не много клубове да си тренират на официалните терени. Това, включително и ВАР-а, стана по мое време. Чакам да видя следващите стъпки, след което ще ви кажа дали ръководство става или не става", добави Домусчиев.

"Контузиите са основната причина за изоставането от първото място, концетрнаицята също е проблем. Не само за нас, но и за други отбори, които играят в евротурнирите. Мисленето на футболистите е в евромачовете, а не в родното първенство. Но пак казвам - изоставането е заради контузиите, може би и треньорски грешки. След като сменихме треньора и осигурихме нов щаб със сериозно подготвени хора, отборът играе по-друг начин", добави той.

"Поредполагам, че г-н Караманджуков работи сериозно. Има някои позиции, на които треньорите искат да се подсилим., но ние не взимаме бройка. Аз не изключвам за титлата дори и ЦСКА да се включи. Не говоря за ЦСКА 1948. Те не са чак толкова далеко. Има страшно много мачове помежду нас. Ако влязат в първата четворка могат да объркат много сметки. Четири отбора са фаворити - Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948", каза в края Домусчиев.