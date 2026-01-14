Новини
Без нови трансфери в Манчестър Юнайтед през зимата

Без нови трансфери в Манчестър Юнайтед през зимата

14 Януари, 2026 23:09

Дали тази стратегия ще донесе успехи на "червените дяволи" до края на сезона?

Без нови трансфери в Манчестър Юнайтед през зимата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Въпреки че финансовите ресурси на Манчестър Юнайтед са в отлично състояние, ръководството на клуба е взело категорично решение да не се впуска в зимни трансферни авантюри.

Според авторитетното издание The Sun, "червените дяволи" са били напълно подготвени да извадят сериозна сума – цели 65 милиона паунда – за да активират освобождаващата клауза на крилото Антоан Семеньо. Въпреки това, клубните босове са предпочели да заложат на дългосрочна визия и стабилност, вместо да се поддадат на изкушението за скъпи попълнения в средата на сезона.

Интересното е, че новият мениджър Майкъл Карик ще трябва да се справя с наличния състав до края на кампанията, без да разчита на свежи лица през януари. Това решение рязко контрастира с политиката на предишния наставник Рубен Аморим, който до последно настояваше за привличането на нов полузащитник през зимния прозорец – идея, която не срещна одобрението на висшето ръководство на "Олд Трафорд".


