Новини
Спорт »
Световен футбол »
Сенегал триумфира над Египет и се класира на финал за Купата на Африка

Сенегал триумфира над Египет и се класира на финал за Купата на Африка

14 Януари, 2026 21:04 707 1

  • сенегал-
  • египет-
  • купа на африка-
  • финал-
  • садио мане-
  • футбол-
  • танжер-
  • рабат-
  • полуфинал-
  • мохамед салах-
  • нигерия-
  • мароко

Героят на вечерта стана Садио Мане

Сенегал триумфира над Египет и се класира на финал за Купата на Африка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сенегал си осигури място във финалната битка за Купата на Африка, след като надделя с минималното 1:0 над Египет в драматичен полуфинал, изигран на стадиона в Танжер. Героят на вечерта стана звездният нападател на Ал-Насър – Садио Мане, който в 78-ата минута реализира единствения гол в срещата и донесе така жадуваната победа на „лъвовете от Теранга“.

Въпреки радостта от класирането, сенегалците бяха изправени пред сериозни изпитания. Още в 23-ата минута защитникът Калиду Кулибали получи контузия и бе заменен принудително от Мамаду Сар, което внесе напрежение в отбраната на тима. Допълнителен удар за селекцията на Алиу Сисе дойде малко преди почивката, когато Хабиб Диара си изкара жълт картон и ще пропусне финала поради натрупани наказателни картони.

Египет, воден от Мохамед Салах, не успя да намери верния ритъм и отправи едва един точен удар към сенегалската врата – и то в добавеното време на двубоя. Така „фараоните“ ще трябва да се задоволят с участие в малкия финал, където ще спорят за бронзовите медали срещу загубилия от другия полуфинал между Нигерия и Мароко.

Големият финал за Купата на Африка ще се състои на 18 януари в Рабат.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалиста

    0 0 Отговор
    Температурите там в момента са 15 градуса. Идеални за тичане. Не е като да играеш Мондиал при 36 градуса.

    21:34 14.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ