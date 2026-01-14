Сенегал триумфира над Египет и се класира на финал за Купата на Африка

Сенегал си осигури място във финалната битка за Купата на Африка, след като надделя с минималното 1:0 над Египет в драматичен полуфинал, изигран на стадиона в Танжер. Героят на вечерта стана звездният нападател на Ал-Насър – Садио Мане, който в 78-ата минута реализира единствения гол в срещата и донесе така жадуваната победа на „лъвовете от Теранга“.

Въпреки радостта от класирането, сенегалците бяха изправени пред сериозни изпитания. Още в 23-ата минута защитникът Калиду Кулибали получи контузия и бе заменен принудително от Мамаду Сар, което внесе напрежение в отбраната на тима. Допълнителен удар за селекцията на Алиу Сисе дойде малко преди почивката, когато Хабиб Диара си изкара жълт картон и ще пропусне финала поради натрупани наказателни картони.

Египет, воден от Мохамед Салах, не успя да намери верния ритъм и отправи едва един точен удар към сенегалската врата – и то в добавеното време на двубоя. Така „фараоните“ ще трябва да се задоволят с участие в малкия финал, където ще спорят за бронзовите медали срещу загубилия от другия полуфинал между Нигерия и Мароко.

Големият финал за Купата на Африка ще се състои на 18 януари в Рабат.