Арда Кърджали приключи турския си лагер с победа, Монтана отстъпи на руски съперник

Слънчевите терени на Турция станаха свидетели на последната контрола на Арда Кърджали, която завърши с минимален триумф – 1:0 срещу узбекистанския Нетфчи Фаргона.

Единственият гол в срещата бе дело на левия защитник Димитър Велковски, който се разписа малко преди почивката, в 43-ата минута, и донесе радост на наставника Александър Тунчев и неговите възпитаници.

В същото време Монтана не успя да се поздрави с положителен резултат в своята проверка. Тимът от Северозападна България отстъпи с 0:1 на руския Ленинградец Санкт Петербург. Въпреки старанието и борбения дух, момчетата на Монтана не намериха път към противниковата врата и ще трябва да извлекат поуки от тази среща преди подновяването на шампионата.