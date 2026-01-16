Новини
ЦСКА на прага на нов трансфер: Централен защитник ще подсили отбраната

16 Януари, 2026 13:05 664 2

  • цска -
  • трансферен прозорец-
  • лагер-
  • турция -
  • анталия-
  • преговори-
  • христо янев

С него се очаква да завърши зимната селекция

ЦСКА на прага на нов трансфер: Централен защитник ще подсили отбраната - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА е на финалната права по привличането на нов централен бранител, с което селекцията на "червените" за този трансферен прозорец ще бъде окончателно завършена. Очаква се футболистът да се присъедини към лагера на тима в Турция още в следващите дни, като ръководството е подготвено да го посрещне директно на летището в Анталия веднага щом всички детайли по договора бъдат изгладени.

В момента текат последни преговори между ЦСКА и представителите на играча, а старши треньорът Христо Янев държи именно на подсилването на централната защита – позиция, която остава ключова за бъдещите успехи на отбора. Ако сделката се осъществи, това ще сложи точка на селекционната кампания на столичния гранд за този сезон.

Междувременно, ситуацията в отбраната на "армейците" остава динамична, тъй като един от основните защитници – Лумбард Делова, все още не е подновил своя договор. На футболиста е предложен нов контракт, но към момента той не е дал окончателен отговор, а настоящото му споразумение изтича през лятото.

До момента ЦСКА вече се подсили с шест нови попълнения: Лео Перейра, Исак Соле, Макс Ебонг, Андрей Йорданов, Алехандро Пиедраита и вратаря Димитър Евтимов. С привличането на нов централен защитник, "червените" ще затворят селекционната си листа и ще насочат изцяло вниманието си към предстоящите предизвикателства на терена.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде

    4 0 Отговор
    1914 , къде си? Напиши нещо.

    13:10 16.01.2026

  • 2 Разбирач

    0 0 Отговор
    Централния защитник трябва да е от Централната Африканска Република

    13:49 16.01.2026

