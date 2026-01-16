Берое с ново испанско попълнение

Футболният Берое продължава да подсилва състава си за предстоящия пролетен дял, като обяви третото си ново попълнение – испанския десен защитник Давид Валверде. 25-годишният футболист, родом от слънчевия остров Майорка, за първи път ще излезе извън пределите на родината си, за да се присъедини към елитния български тим.

Валверде е изграждал кариерата си изцяло в испанския футбол, където е натрупал ценен опит и увереност на терена.

Преди него към отбора се присъединиха германският нападател Емир Кухиня и португалският полузащитник Франсиско Варела, които също се очаква да внесат свежест и класа в играта на старозагорци.