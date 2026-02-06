Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона и Атлетико Мадрид отново се срещат в епичен полуфинал за Купата на краля

Барселона и Атлетико Мадрид отново се срещат в епичен полуфинал за Купата на краля

6 Февруари, 2026 20:56 915 0

  • атлетик билбао реал сосиедад-
  • испания-
  • жребий -
  • купата на краля-
  • барселона -
  • атлетико мадрид

Другият двубой е Атлетик Билбао - Реал Сосиедад

Барселона и Атлетико Мадрид отново се срещат в епичен полуфинал за Купата на краля - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболните страсти в Испания се разгарят с нова сила, след като днешният жребий за Купата на краля противопостави два от най-емблематичните отбори – Барселона и Атлетико Мадрид – в полуфинален сблъсък, който обещава да бъде истински спектакъл за феновете.

Миналогодишната драма между тези два гранда още е прясна в съзнанието на запалянковците. Тогава, на стадион "Камп Ноу", двата тима си размениха по четири гола в зрелищно равенство 4:4, а в реванша каталунците надделяха с минималното 1:0, за да продължат напред. Сега съдбата отново ги изправя един срещу друг на същата фаза, като залогът е място на големия финал.

В другия полуфинал ще видим баското дерби между Атлетик Билбао и Реал Сосиедад – двубой, който винаги носи допълнителен заряд и непредсказуемост.

Първите срещи от полуфиналите ще се изиграят в периода 10-12 февруари, като Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао ще бъдат домакини.

Реваншите са насрочени между 3 и 5 март, когато ще стане ясно кои два отбора ще се борят за трофея.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове