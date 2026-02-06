Барселона и Атлетико Мадрид отново се срещат в епичен полуфинал за Купата на краля

Футболните страсти в Испания се разгарят с нова сила, след като днешният жребий за Купата на краля противопостави два от най-емблематичните отбори – Барселона и Атлетико Мадрид – в полуфинален сблъсък, който обещава да бъде истински спектакъл за феновете.

Миналогодишната драма между тези два гранда още е прясна в съзнанието на запалянковците. Тогава, на стадион "Камп Ноу", двата тима си размениха по четири гола в зрелищно равенство 4:4, а в реванша каталунците надделяха с минималното 1:0, за да продължат напред. Сега съдбата отново ги изправя един срещу друг на същата фаза, като залогът е място на големия финал.

В другия полуфинал ще видим баското дерби между Атлетик Билбао и Реал Сосиедад – двубой, който винаги носи допълнителен заряд и непредсказуемост.

Първите срещи от полуфиналите ще се изиграят в периода 10-12 февруари, като Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао ще бъдат домакини.

Реваншите са насрочени между 3 и 5 март, когато ще стане ясно кои два отбора ще се борят за трофея.