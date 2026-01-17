Новини
Ферари дава нов инженер на Люис Хамилтън

17 Януари, 2026 08:16

Новият сезон във Формула 1 стартира на 8 март в Австралия

Ферари дава нов инженер на Люис Хамилтън - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Пилотът на Ферари Люис Хамилтън ще има нов инженер за предстоящия сезон 2026-а, предава БТА. От Ферари обявиха, че досегашният Рикардо Адами ще изпълнява различна роля в тима, като по-специално ще отговаря за академията на пилоти на отбора и ще изготвя програмите им, съобщи Ройтерс. Тимът на Ферари, който завърши на четвърто място през 2025-а, но без да спечели нито едно състезание, обяви, че новият инженер на Хамилтън ще бъде обявен скоро.

"Дали сме имали несъгласия? Да, като във всяка връзка. Но ние работим заедно и въпреки тях", коментира преди време 41-годишният британски пилот.

Люис Хамилтън, който премина във Ферари от Марцедес преди година, не се качи нито един път на подиума през сезона. Адами е работил преди и с четирикратния световен шампион Себастиан Фетел и испанеца Карлос Сайнс, като е в тима от Маранело от 11 години.

Новият сезон във Формула 1 стартира на 8 март в Австралия, като в края на месеца отборите ще представят новите си болиди.


