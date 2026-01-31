ЦСКА сложи край на зимната си подготовка с победа

ЦСКА сложи край на зимната си подготовка с успех, след като се наложи с 3:1 над лидера във втория ни ешелон Дунав Русе в контролна среща, изиграна на клубната база на „червените“ в Панчарево. Столичани поведоха в резултата в 14-ата минута след красиво изпълнение на Бруно Жордао, а в 74-ата Мохамед Брахими покачи на 2:0 с поредния си гол тази зима. „Драконите“ върнаха едно попадение чрез Акила Монтейро в 81-ата минута, но четири минути преди края Леандро Годой сложи точка на спора.

Срещата беше изпълнена с доста положения пред вратата на гостите, като резултатът може да бъде още по-убедителен, но Лео Перейра и капитанът днес Бруно Жордао удариха гредите преди почивката.



В последната си проверка преди подновяването на първенството наставникът Христо Янев даде шанс на две от новите попълнения, като сред титулярите започнаха Макс Ебонг и Лео Перейра. Пред вратаря Фьодор Лапоухов в защитата стартираха Анджело Мартин, Лумбард Делова, Теодор Иванов, за сметка на Адриан Лапеня, и Давид Пастор. В средата на терена до Ебонг действаше капитанът Жордао, а в по-предни позции бе изнесен Джеймс Ето’о. По крилата бяха поставени Перейра и Мохамед Брахими, докато Йоанис Питас водеше атаката.

Преди този двубой възпитаниците на Христо Янев изиграха четири контроли по време на подготвителния си лагер в Анталия, Турция, където записаха загуба от полския Корона Киелце с 0:2, поражение от чешкия Млада Болеслав с 1:2, нулево равенство с лидера в Украйна ЛНЗ Черкаси и победа с 5:2 над корейския Гангуон 5:2. В първия си мач след подновяването на шампионата ЦСКА приема Арда в петък (6-и февурари) от 17:45 часа.

Дунав, от своя страна, записа победи над ЧС Динамо Букурещ с 5:0 и Ямбол с 2:0, загуба от Спартак Варна с 1:3, както и равенство 2:2 срещу Етър Велико Търново в контролите. До този момент единственото поражение в официална среща за момчетата на Георги Чиликов дойде в турнира за SESAME Купа на България – 1:2 срещу Локомотив Пловдив, като загубата бе допусната след изиграване на продължения. „Драконите“ са лидер във втория ни ешелон с шест точки преднина пред втория Фратрия, а в първия си мач за пролетта русенцци са домакини на Спартак Плевен на 15-и февруари.