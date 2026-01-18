Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жорди Кройф стана технически директор на Аякс

Жорди Кройф стана технически директор на Аякс

18 Януари, 2026 14:36 453 0

  • аякс-
  • жорди кройф-
  • технически директор-
  • треньор

Клубът търси старши треньор

Жорди Кройф стана технически директор на Аякс - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Аякс официално назначи Жорди Кройф за технически директор на клуба, залагайки на опита и визията на сина на легендарния Йохан Кройф, за да върне амстердамския гранд към успехите, информира Reuters.

51-годишният специалист подписа договор до юни 2028 година, като новината беше обявена след равенството 2:2 срещу Го Ахед Ийгълс в мач от нидерландското първенство, предава БТА.

Още през миналия месец ръководството на Аякс съобщи, че е постигнало принципно споразумение с Жорди Кройф, който трябва да встъпи официално в длъжност през февруари. Позицията на технически директор се смята за ключова в структурата на клуба.

„Изключително специално е да бъда тук и да подпиша договор – на стадиона, който носи името на баща ми, и в клуб, който е част от живота ми от дете“, заяви Кройф в официално изявление.

„От февруари ще бъда напълно отдаден на работата си в Аякс. Това е огромна отговорност, но и повод за гордост. Говорим за уникален клуб с велика история и ще направя всичко възможно заедно да напишем нова, успешна страница“, добави той.

Сред първите и най-важни задачи пред Жорди Кройф ще бъде изборът на постоянен старши треньор, след като през ноември Аякс се раздели с Джон Хейтинга, а Фред Грим бе назначен за временен наставник до края на сезона.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ