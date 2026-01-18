Жорди Кройф стана технически директор на Аякс

Аякс официално назначи Жорди Кройф за технически директор на клуба, залагайки на опита и визията на сина на легендарния Йохан Кройф, за да върне амстердамския гранд към успехите, информира Reuters.

51-годишният специалист подписа договор до юни 2028 година, като новината беше обявена след равенството 2:2 срещу Го Ахед Ийгълс в мач от нидерландското първенство, предава БТА.

Още през миналия месец ръководството на Аякс съобщи, че е постигнало принципно споразумение с Жорди Кройф, който трябва да встъпи официално в длъжност през февруари. Позицията на технически директор се смята за ключова в структурата на клуба.

„Изключително специално е да бъда тук и да подпиша договор – на стадиона, който носи името на баща ми, и в клуб, който е част от живота ми от дете“, заяви Кройф в официално изявление.

„От февруари ще бъда напълно отдаден на работата си в Аякс. Това е огромна отговорност, но и повод за гордост. Говорим за уникален клуб с велика история и ще направя всичко възможно заедно да напишем нова, успешна страница“, добави той.

Сред първите и най-важни задачи пред Жорди Кройф ще бъде изборът на постоянен старши треньор, след като през ноември Аякс се раздели с Джон Хейтинга, а Фред Грим бе назначен за временен наставник до края на сезона.