Култов Вили Вуцов за тежките тренировки в ЦСКА 1948: По-добре в затвора Алкатрас, отколкото там

Вили Вуцов коментира зимната подготовка на ЦСКА 1948 в своя подкаст в Ютюб. Той беше доста краен, като говори за тежките условия на тренировките на тима и изказа мнение за финансовия благодател на "червените" Цветомир Найденов.



„ЦСКА 1948 продължава да си губи в контролите - трета загуба с 1:2. Чета във фейсбука на техния президент. Днес ще играят две единадесеторки, три дванадесеторки. Явно, че той прави съставите. Може и да не е така. Може би треньорът му дава отчет на всеки 15 минути, да докладва нивото на река Дунав в сантиметри - „шон шо жмо“.. Това ли беше… Излиза във фейсбук преди мача - какво се случи, как се случи. Повишава нивото и незнанията си - лекичко от „А“ окръжна, където са му знанията за футбола, се връща към „Б“ окръжна", коментира Вили Вуцов.

"ЦСКА 1948 започнаха най-първи подготовката, доколкото знам, почти не са спирали по Нова година. Ясно е, че не е нормално, но там нищо не е нормално. Знам със сигурност, че няма футболист, който с желание подписва договор. Между 10-ия и 15-ия ден се проклинат, на 20-ия ден вече нямат търпение да им свърши договорът и да си ходят. Няма такъв, който да отива с желание на тренировка, не съм чул за такъв. Поне от това, което сами те говорят, “подсказват“, по кафета, по заведения и т.н. По-добре в затвора Алкатрас, отколкото там”, коментира още Вуцов.