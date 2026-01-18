Новини
Спорт
Бг футбол
Култов Вили Вуцов за тежките тренировки в ЦСКА 1948: По-добре в затвора Алкатрас, отколкото там

18 Януари, 2026 15:30 1 048 9

  • вили вуцов-
  • цска 1948-
  • четири тренировки

Стана ясно, че “червените” от Бистрица тренират по четири път на ден през зимната подготовка

Култов Вили Вуцов за тежките тренировки в ЦСКА 1948: По-добре в затвора Алкатрас, отколкото там - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Вили Вуцов коментира зимната подготовка на ЦСКА 1948 в своя подкаст в Ютюб. Той беше доста краен, като говори за тежките условия на тренировките на тима и изказа мнение за финансовия благодател на "червените" Цветомир Найденов.

„ЦСКА 1948 продължава да си губи в контролите - трета загуба с 1:2. Чета във фейсбука на техния президент. Днес ще играят две единадесеторки, три дванадесеторки. Явно, че той прави съставите. Може и да не е така. Може би треньорът му дава отчет на всеки 15 минути, да докладва нивото на река Дунав в сантиметри - „шон шо жмо“.. Това ли беше… Излиза във фейсбук преди мача - какво се случи, как се случи. Повишава нивото и незнанията си - лекичко от „А“ окръжна, където са му знанията за футбола, се връща към „Б“ окръжна", коментира Вили Вуцов.

"ЦСКА 1948 започнаха най-първи подготовката, доколкото знам, почти не са спирали по Нова година. Ясно е, че не е нормално, но там нищо не е нормално. Знам със сигурност, че няма футболист, който с желание подписва договор. Между 10-ия и 15-ия ден се проклинат, на 20-ия ден вече нямат търпение да им свърши договорът и да си ходят. Няма такъв, който да отива с желание на тренировка, не съм чул за такъв. Поне от това, което сами те говорят, “подсказват“, по кафета, по заведения и т.н. По-добре в затвора Алкатрас, отколкото там”, коментира още Вуцов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Овчеглавия рулира.С бате Венци бяха ненадминати.

    15:36 18.01.2026

  • 2 ЦСКА

    6 4 Отговор
    Вили, добър треньор си, но……. Няма да казвам нищо.
    По-добре е да замълчиш.

    Коментиран от #4, #7

    15:36 18.01.2026

  • 3 терминатор

    3 2 Отговор
    така се става боец.

    15:39 18.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мдаа!🤔

    2 3 Отговор
    Вили е един от малцината, които разбират от футбол у нас!

    16:35 18.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бравоооо

    0 0 Отговор
    Добре дошли в Турция, "МАЙСТОРИ" !!!

    16:50 18.01.2026

