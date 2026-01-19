Новини
Спорт »
Световен футбол »
Странната травма с коляното на Килиан Мбапе се задълбочава

Странната травма с коляното на Килиан Мбапе се задълбочава

19 Януари, 2026 10:59 715 3

  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • реал мадрид

Участието му във всеки мач е загадка

Странната травма с коляното на Килиан Мбапе се задълбочава - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

От началото на годината звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе страда от контузия в коляното.

Тази травма обаче е доста странна, защото вече участието му във всеки мач е загадка.

Той пропусна срещите с Бетис от Ла Лига и Атлетико Мадрид за Суперкупата на Испания. Игра 15 минути игра в Ел Класико във финала в Джеда, а след това получи почивка в Албасете, което доведе до срамното отпадане от Купата на краля.

Само 72 часа по-късно обаче Мбапе вече беше титуляр и изигра пълни 90 минути при успеха с 2:0 над Леванте. Интересно е, че на загрявката на този мач французинът беше изритан от своя съотборник Дийн Хаусен, но въпреки това беше най-дейният в редиците на "кралете".

Така мистерията с коляното на Мбапе продължава, а за треньора на Реал Мадрид Алваро Арбелоа най-важното нещо е до края на сезона френската звезда да не пропуска нито един важен мач.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЯ МАЙМУН

    3 0 Отговор
    Е 2 ПЪТИ ПО ВРЕДЕН ЗА РЕАЛ.

    11:06 19.01.2026

  • 2 Пепо

    8 0 Отговор
    Докато се пенсионира нема да види титла от ШЛ.

    11:06 19.01.2026

  • 3 Мразянигри

    3 0 Отговор
    Мани го тоя. Нищо не става от това липсващо звено между човека и маймуната

    11:12 19.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ