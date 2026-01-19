Странната травма с коляното на Килиан Мбапе се задълбочава

От началото на годината звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе страда от контузия в коляното.

Тази травма обаче е доста странна, защото вече участието му във всеки мач е загадка.

Той пропусна срещите с Бетис от Ла Лига и Атлетико Мадрид за Суперкупата на Испания. Игра 15 минути игра в Ел Класико във финала в Джеда, а след това получи почивка в Албасете, което доведе до срамното отпадане от Купата на краля.

Само 72 часа по-късно обаче Мбапе вече беше титуляр и изигра пълни 90 минути при успеха с 2:0 над Леванте. Интересно е, че на загрявката на този мач французинът беше изритан от своя съотборник Дийн Хаусен, но въпреки това беше най-дейният в редиците на "кралете".

Така мистерията с коляното на Мбапе продължава, а за треньора на Реал Мадрид Алваро Арбелоа най-важното нещо е до края на сезона френската звезда да не пропуска нито един важен мач.