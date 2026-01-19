2:1! Реал Сосиедад спря победния ход на Барса ВИДЕО

Реал Сосиедад сложи край на серията от девет поредни победи на Барселона в Ла Лига, предаде sportal.bg.

Баските спечелиха с 2:1 домакинството си на "Реале Арена" от 20-ия кръг. Микел Оярсабал откри резултата в 32-рата минута, Маркъс Рашфорд изравни в 70-ата, но в 71-вата Гонсало Гедеш донесе успеха на домакините. Каталунците обаче има много за какво да съжаляват, като определено късметът им обърна гръб в този мач. Три техни гола бяха отменени, освен това ВАР отмени и дузпа в тяхна полза, гостите удариха и четири греди, а и вратарят Алекс Ремиро направи някои страхотни спасявания, с които отказа играчите на Барса.

Пелегрино Матарацо бе избрал да започне мача с Микел Оярсабал и Гонсало Гедеш като двойка в предни позиции. Карлос Солер и Бенят Туриентес бяха двамата опорни халфове, а Такефуса Кубо и Брайс Мендес действаха на двете крила.

Домакините стартираха ударно и още в първата минута можеха да открият резултата. Микел Оярсабал прати топката във вратата на съперника с глава, но голът му не бе признат заради засада.

Само минута след това обаче и Барса създаде сериозна голова опасност. Ламин Ямал получи дълъг пас отдясно, напредна и подаде за Педри в наказателното поле, но ударът на халфа бе спасен от вратаря.

В 4-тата минута и Дани Олмо също получи шанс да обстрелва вратата от границата на пеналта, но твърде слабо и в ръцете на Алекс Ремиро.

В 7-ата минута и Барса отбеляза гол чрез Фермин Лопес, но след намесата на ВАР и той бе отменен заради нарушение на Дани Олмо срещу Такефуса Кубо.

В 13-тата минута отново шанс се откри пред Дани Олмо, но този път ударът му премина над вратата.

В 20-ата минута се стигна до трети отменен гол в мача. Френки де Йонг бе изведен зад защитата и отбеляза, но бе в засада, така че и този гол не бе признат.

Барса продължаваше да е по-опасният отбор и в 22-рата минута отново Дани Олмо се оказа на стрелкова позиция, но ударът му бе разочароващ.

След това в 24-тата минута Ламин Ямал финтира защитник в наказателното поле и шутира по диагонала, но малко не му достигна да намери целта.

Веднага след това и Реал Сосиедад показа зъби с хубава контраатака, Гонсало Гедеш бе изведен зад защитата, но се засуети и в крайна сметка ударът му не успя да затрудни Жоан Гарсия.

В 27-ата минута Барса вкара трети гол, но и той не бе признат. Ламин Ямал отблизо промуши кълбото в мрежата, но и в тази ситуация се оказа, че е бил в засада при паса на Жул Кунде към него.

И вместо гостите да поведат в резултата, това сториха домакините. В 32-рата минута Гонсало Гедеш центрира пред вратата на съперника, където Микел Оярсабал бе заел добра позиция и със страхотен изстрел от воле не остави шансове на Жоан Гарсия - 1:0.

Голът даде криле на домакините, които заиграха още по-смело и в 36-ата минута Туриентес опита доста опасен далечен удар, но Жоан Гарсия внимаваше и спаси.

Веднага след това събитията се пренесоха пред другата врата, където Дани Олмо отправи поредния си далечен шут, като този път бе наистина опасен и доста затрудни вратаря Алекс Ремиро.

В добавеното време на първата част Ламин Ямал имаше шанс да изравни резултата, след като се отскубна в наказателното поле и стреля към далечния ъгъл, но бе отказан от Алекс Ремиро.

В 5-ата добавена минута Ламин Ямал си изработи дузпа, след като бе изритан в гръб от Субелдия. И тук обаче ВАР имаше ключова намеса и отмени дузпата, тъй като се оказа, че има засада при паса към крилото на Барса.

Второто полувреме започна вихрено. Още в първата минута Микел Оярсабал се измъкна зад защитата и стреля покрай вратата, но бе отсъдена и засада.

Веднага след това и Барселона бе близо до гола, като Дани Олмо засече едно остро центриране, но нацели лявата греда.

В 49-ата минута Дани Олмо имаше още една възможност, като стреля от движение, но този път и Алекс Ремиро се намеси, като и гредата и този път му помогна да не се стигне до изравнителен гол.

Гостите продължаваха да натискат и в 52-рата минута Феран Торес овладя в наказателното поле и отправи удар, но отново вратарят на домакините бе непробиваем, правейки поредно важно спасяване.

В 66-ата минута Алекс Ремиро отказа и Роберт Левандовски, спасявайки изстрела му с глава от близка дистанция.

Натискът на Барса даде резултат в 70-ата минута. Ламин Ямал центрира за Маркъс Рашфорд, който с глава бе точен за 1:1.

Радостта на каталунците обаче бе твърде кратка - в 71-вата минута Реал си върна преднината. Карлос Солер стреля отблизо с глава и затрудни Жоан Гарсия, който не се намеси убедително. Това позволи на Солер да стигне до кълбото и да върне назад към Гонсало Гедеш, който без забавяне прати топката в опразнената врата за 2:1.

Домакините бяха близо и да трети гол в 74-тата минута, но изстрел с глава на Микел Оярсабал профуча до вратата.

В 76-ата минута баските пропуснаха още по-голям шанс. Жоан Гарсия отново бе напуснал вратата си и Субелдия опита да отбележи, но Пау Кубарси се върна предвидливо и изби пред голлинията.

В заключителните минути Барса се хвърли в отчаян щурм и в 83-тата минута късметът отново обърна гръб на гостите, след като изстрел с глава отблизо на Жул Кунде се отби от напречната греда, след което топката тупна пред голлинията.

В 88-ата минута Реал остана в намален състав, след като Карлос Солер извърши опасно за здравето нарушение срещу Педри и след намесата на ВАР получи директен червен картон.

В 93-тата минута за пореден път гостите останаха разочаровани, след като за четвърти път топката срещна гредата на съперниковата врата, този път директно след центриране на Маркъс Рашфорд от корнер.

В 95-ата минута Рони Барджи опита далечен изстрел, но вездесъщият Ремиро отново спаси.

Така Реал Сосиедад удържа победата и с актив от 24 точки излезе на 8-ото място в класирането. Барселона пък остава начело, но само с точка преднина пред преследвача си Реал Мадрид. Каталунците имат 49 точки, докато "белият балет" е с 48.