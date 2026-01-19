Дебютен гол задържа Милан на три точки от Интер в борбата за титлата ВИДЕО

Отборът на Милан спечели с 1:0 домакинството си на Лече от 21-вия кръг на Серия "А", предаде sportal.bg.

Успехът дойде в 76-ата минута с дебютното попадение на резервата Никлас Фюлкруг. Той можеше да е и с по-изразителен резултат, но вратарят на гостите Владимиро Фалконе направи редица впечатляващи спасявания. Така или иначе, „росонерите“ записаха шестата си поредна победа срещу един от най-удобните си съперници, като го надвиха за трети път през сезона след 2:0 в първенството и 3:0 за Купата на Италия.

Масимилиано Алегри извърши четири промени сред титулярите си след победата с 3:1 над Комо. Повечето от тях бяха в халфовата линия, където от първата минута този път започнаха Самуеле Ричи и Ардон Яшари за сметка на Юсуф Фофана и Лука Модрич, а отляво Первис Еступинян беше предпочетен пред Давиде Бартезаги. В атака партньор на Рафаел Леао беше Кристиан Пулишич, а не Кристофър Нкунку. Гостите пък бяха подредени в 4-3-3 с Рикардо Сотил, Никола Щулич и Сантиаго Пиероти в предни позиции.

Мачът започна с минута мълчание в памет на починалия президент на Фиорентина Роко Комисо. В шестата минута Матео Габия стреля неточно с глава, а секунди по-късно Алексис Салемакерс също се отчете с пропуск. Три минути след това Леао отбеляза хубав гол, но веднага беше маркирана негова очевидна засада. Постепенно началният домакински натиск отмина и така следващите голови положения бяха на сметката на Щулич, който отправи два неточни удара. Чак в 33-тата минута Пулишич застраши вратата на Фалконе, но вратарят отрази шута му. Останалите удари на "росонерите" до почивката пък бяха блокирани.

Първите изстрели на Милан за втората част също бяха спрени от противникови играчи. При изпълнение на корнер пък Габия не успя да намери целта с удара си с глава. След друго центриране от корнер Еступинян също прати топката над вратата с шута си от дъгата на наказателното поле. Първият точен удар след почивката дойде в 57-ата минута, когато Фалконе изби шут по земя на Ричи. При последвалия корнер Габия отново стреля с глава, но и този път го направи несполучливо. В 62-рата минута Пулишич получи чудесна възможност за гол, но вратарят отрази изстрела му. Малко след това Адриен Рабио също не успя да се разпише.

В 73-тата минута Габия направи поредния си опит за гол след корнер, с което подаде топката на Фюлкруг, но нападателят не успя да преодолее Фалконе с първото си докосване в мача. Малко след това друга резерва - Рубен Лофтъс-Чийк не се ориентира пред вратата и пропусна шанса си да открие резултата. В 76-ата минута обаче съпротивата на гостите най-после падна с гол с глава на Фюлкруг след центриране на Салемакерс, който малко по-късно беше принудително заменен от Закари Атекаме. Малко преди края на редовното време Яшари също напусна терена заради физически проблем, отстъпвайки мястото си на Модрич. Малко преди изтичането на добавеното време влезлият от пейката Нкунку можеше да направи победата по-убедителна, но Фалконе спаси удара му отблизо.

С тази победа вторият в класирането Милан събра 46 точки и остава само на три от лидера Интер. Лече пък вече се намира на 18-ото място и е в зоната на изпадащите със своите 17 пункта, колкото има и 17-ият Фиорентина, но с по-добра голова разлика.