Новини
Спорт »
Бг футбол »
Определени са датите и началните часове на четвъртфиналните сблъсъци за Sesame Купа на България

Определени са датите и началните часове на четвъртфиналните сблъсъци за Sesame Купа на България

19 Януари, 2026 17:57 500 1

  • спортно-техническата комисия -
  • българския футболен съюз -
  • програмата-
  • турнира-
  • купа на българия-
  • левски-
  • цска-
  • цска 1948-
  • лудогорец-
  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив-
  • ботев враца-
  • арда

Мачовете са разпределени в три дни

Определени са датите и началните часове на четвъртфиналните сблъсъци за Sesame Купа на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз официално обяви програмата за четвъртфиналите в турнира Sesame Купа на България.

Ето кога ще се изиграят четвъртфиналните срещи:

10 февруари (вторник), 18:00 ч. - На стадиона ще се изправят един срещу друг двата отбора с червени екипи – ЦСКА и ЦСКА 1948.

11 февруари (сряда), 15:00 ч. - Ботев (Враца) ще приеме Арда (Кърджали) в следобеден двубой, който обещава да бъде непредсказуем и динамичен.

11 февруари (сряда), 18:00 ч. - Вечерта ще предложи класически сблъсък между Лудогорец и Левски – два от най-успешните български клуба в последните години.

12 февруари (четвъртък), 18:00 ч. - Градското дерби на Пловдив ще разтърси футболната общественост – Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив) ще премерят сили в битка за престиж и място сред най-добрите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    Кво рече ??? Какви са успехите на Фк.Левски последните години (Калъвки) ??? Авторе и ти ли си Левскар??? Пфу...

    18:58 19.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ