Определени са датите и началните часове на четвъртфиналните сблъсъци за Sesame Купа на България

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз официално обяви програмата за четвъртфиналите в турнира Sesame Купа на България.

Ето кога ще се изиграят четвъртфиналните срещи:

10 февруари (вторник), 18:00 ч. - На стадиона ще се изправят един срещу друг двата отбора с червени екипи – ЦСКА и ЦСКА 1948.

11 февруари (сряда), 15:00 ч. - Ботев (Враца) ще приеме Арда (Кърджали) в следобеден двубой, който обещава да бъде непредсказуем и динамичен.

11 февруари (сряда), 18:00 ч. - Вечерта ще предложи класически сблъсък между Лудогорец и Левски – два от най-успешните български клуба в последните години.

12 февруари (четвъртък), 18:00 ч. - Градското дерби на Пловдив ще разтърси футболната общественост – Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив) ще премерят сили в битка за престиж и място сред най-добрите.