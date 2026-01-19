Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски пусна ексклузивна лимитирана серия швейцарски часовници

Левски пусна ексклузивна лимитирана серия швейцарски часовници

19 Януари, 2026 19:43 1 031 9

  • левски-
  • юбилей-
  • лимитирана серия-
  • швейцарски часовник-
  • наско сираков-
  • колекционерски артикул-
  • подарък за фенове-
  • ексклузивен аксесоар-
  • футболен клуб-
  • 112 години

Артикулът е по случай 112-годишния юбилей на "синия" клуб тази година

Левски пусна ексклузивна лимитирана серия швейцарски часовници - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В чест на внушителния 112-годишен юбилей на футболния гранд ПФК „Левски“, клубът изненадва своите най-верни фенове и колекционери с изключително предложение – лимитирана серия от едва 112 уникални швейцарски часовника.

Този изискан аксесоар е създаден специално за онези, които носят „синята“ идея в сърцето си и ценят безупречния стил. Всеки часовник от тази престижна колекция е произведен с внимание към детайла и разполага с висококачествен швейцарски механизъм, гарантиращ абсолютна точност и дълготрайност. Всяко изделие е индивидуално номерирано – от 001 до 112, което го превръща в истинска рядкост и желан трофей за всеки запален левскар.

Към всеки часовник притежателят получава:

- Луксозна картичка с лично послание и автограф от Наско Сираков – легендарният футболист и настоящ президент на ПФК „Левски“ добавя специална стойност към всяка покупка.

- Елегантна юбилейна кутия – специално проектирана за тази паметна серия, тя подчертава уникалността на продукта.

- Възможност за персонално гравиране.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДПС Подуяне 1914

    7 1 Отговор
    Говежди часовници от Али експрес на килограм.

    19:49 19.01.2026

  • 2 Разбирач

    8 1 Отговор
    Колко струва този китайски боклук

    19:52 19.01.2026

  • 3 Помак

    5 1 Отговор
    Фалшива работа, това шопа за 20 евро е готов да у би е нашата си

    19:54 19.01.2026

  • 4 Анонимен

    6 1 Отговор
    Направо изтрепаха часовниците!

    19:55 19.01.2026

  • 5 Трябва и 112 смартчасовника

    3 2 Отговор
    Само с две стрелки вече не е интересно

    20:01 19.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 В тему

    3 2 Отговор
    Са по- евтини...

    20:06 19.01.2026

  • 8 А бе какво е това

    6 0 Отговор
    Левски??? Негри ритащи топка а Ганьо им плаща??? Добре че не е жив Дякона да ви види..... А някога сме имали и футбол.

    20:16 19.01.2026

  • 9 Неграмотни

    1 1 Отговор
    112 годишен ЮБИЛЕЙ, няма такова животно, да ви обясня, журналя! Има 112 годишнина. Впрочем ЮБИЛЕЙ означава единствено и само 50 годишнина, половин век, научете се най-накрая!!!!

    20:32 19.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ