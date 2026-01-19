Левски пусна ексклузивна лимитирана серия швейцарски часовници

В чест на внушителния 112-годишен юбилей на футболния гранд ПФК „Левски“, клубът изненадва своите най-верни фенове и колекционери с изключително предложение – лимитирана серия от едва 112 уникални швейцарски часовника.

Този изискан аксесоар е създаден специално за онези, които носят „синята“ идея в сърцето си и ценят безупречния стил. Всеки часовник от тази престижна колекция е произведен с внимание към детайла и разполага с висококачествен швейцарски механизъм, гарантиращ абсолютна точност и дълготрайност. Всяко изделие е индивидуално номерирано – от 001 до 112, което го превръща в истинска рядкост и желан трофей за всеки запален левскар.

Към всеки часовник притежателят получава:

- Луксозна картичка с лично послание и автограф от Наско Сираков – легендарният футболист и настоящ президент на ПФК „Левски“ добавя специална стойност към всяка покупка.

- Елегантна юбилейна кутия – специално проектирана за тази паметна серия, тя подчертава уникалността на продукта.

- Възможност за персонално гравиране.