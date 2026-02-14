Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо отново се завръща в игра за Ал-Насър

Кристиано Роналдо отново се завръща в игра за Ал-Насър

14 Февруари, 2026 11:17 341 0

  • роналдо-
  • фу-
  • ал насър-
  • игра

Португалската звезда пропусна последните срещи

Кристиано Роналдо отново се завръща в игра за Ал-Насър - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Кристиано Роналдо отново се завръща в игра за Ал-Насър в срещатата срещу Ал-Фатех, съобщава Фабрицио Романо.

Роналдо отново е на разположение на Ал-Насър и ще може да вземе участие в днешния двубой срещу Ал-Фатех в мач за първенство. Португалската звезда пропусна последните срещи заради пауза, свързана с управленски и бюджетни решения на PIF (Суверенният фонд на Саудитска Арабия), както и други вътрешни въпроси в клуба. След изясняване на ситуацията Роналдо е готов да се завърне на терена. Според информация на Фабрицио Романо, 41-годишният нападател ще бъде на разположение на треньорския щаб и може да започне още тази вечер.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове