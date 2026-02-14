Кристиано Роналдо отново се завръща в игра за Ал-Насър в срещатата срещу Ал-Фатех, съобщава Фабрицио Романо.
Роналдо отново е на разположение на Ал-Насър и ще може да вземе участие в днешния двубой срещу Ал-Фатех в мач за първенство. Португалската звезда пропусна последните срещи заради пауза, свързана с управленски и бюджетни решения на PIF (Суверенният фонд на Саудитска Арабия), както и други вътрешни въпроси в клуба. След изясняване на ситуацията Роналдо е готов да се завърне на терена. Според информация на Фабрицио Романо, 41-годишният нападател ще бъде на разположение на треньорския щаб и може да започне още тази вечер.
Кристиано Роналдо отново се завръща в игра за Ал-Насър
14 Февруари, 2026 11:17 341 0
Португалската звезда пропусна последните срещи
Кристиано Роналдо отново се завръща в игра за Ал-Насър в срещатата срещу Ал-Фатех, съобщава Фабрицио Романо.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА