Оле Ейнар Бьорндален похвали Лора Христова: Тя е най-голямата изненада в биатлона досега
  Тема: Зимни олимпийски игри

Оле Ейнар Бьорндален похвали Лора Христова: Тя е най-голямата изненада в биатлона досега

14 Февруари, 2026 09:55 699 3

Българката сътвори истинска лудост, заяви норвежецът

Оле Ейнар Бьорндален похвали Лора Христова: Тя е най-голямата изненада в биатлона досега - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Според легендата на световния биатлон Оле Ейнар Бьорндален бронзовият медал на Лора Христова в индивидуалния старт на 20 километра е най-голямата изненада до момента в олимпийските състезания по биатлон на Зимните игри в Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026, предава БТА.

„Българката сътвори истинска лудост. Това е удивително, невероятно. Не познавам Лора много добре. Познавам Милена Тодорова, но тя пропусна съществена част от сезона. А нейната съотборничка се качи на подиума. За мен това беше тотална изненада“, заяви норвежецът пред български журналисти в международния пресцентър в Антхолц-Антерселва.

52-годишният Бьорндален, който прекрати състезателната си кариера на 3 април 2018 година, в момента работи като анализатор за различни медии. Като активен спортист той е сред най-успешните олимпийци в историята – с 8 златни, 4 сребърни и 2 бронзови медала, както и с общо 45 отличия от световни първенства, от които 20 златни.

„Не я познавах и трябваше да потърся повече информация за нея. Но със сигурност вече ще я следя внимателно. За мен тя направи най-голямата изненада в биатлона на тези Игри“, допълни той.

Бьорндален призна, че се чувства добре в ролята си на анализатор, макар че състезанията все още му липсват. „Да бъдеш атлет е нещо уникално. Винаги съм искал да се състезавам. Но прекарах почти 30 години в спорта и имах невероятна кариера. Сега се чувствам добре и от другата страна“, коментира норвежецът.

Той дели рекорда за най-много олимпийски титли със своите сънародници Марит Бьорген и Бьорн Дели. Наскоро към тях се присъедини и Йоханес Клаебо, който спечели осмото си злато в кариерата в интервалния старт на 10 километра.

„Това е отлично постижение за него. Но времената са различни. Когато участвах на първата си Олимпиада през 1994 година, дисциплините бяха три, а сега са много повече. Клаебо стартира в шест, дори седем състезания. Тоест днес има повече възможности да се печелят титли. Но той напълно го заслужава. Трудно е да се сравняват различни епохи. Нивото в ски-бягането обаче е изключително високо и той определено е номер едно. Смятам, че още на тези Игри може да подобри рекорда ми“, заяви Бьорндален.


Италия
Оценка 3 от 4 гласа.
  • 1 ОБЕКТИВЕН

    6 0 Отговор
    Добре ,че са нашите спортисти за да изпитаме малко радост и гордост ,защото всичко друго в държавата ни е абсолютен ЛЕШ !!

    10:10 14.02.2026

  • 2 П. Петков

    2 0 Отговор
    Не знам защо, но имам усещането, че нашите спортисти постигат високи резултати въпреки държавата, за която се състезават и прославят.

    10:58 14.02.2026

  • 3 успех

    1 1 Отговор
    Огромен успех за това упорито момиче и България.Показаха баща и но къде е майката?

    11:09 14.02.2026

