Арда с равенство в първата си контрола на турска земя

20 Януари, 2026 18:23 410 0

  • арда -
  • кърджали-
  • турция -
  • кудривка-
  • сиде

В петък тимът ще играе срещу полския Вечиста Краков

Арда с равенство в първата си контрола на турска земя - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболистите на Арда (Кърджали) започнаха зимната си подготовка в Турция с равенство 1:1 срещу украинския Кудривка. Приятелската среща се проведе в живописния курорт Сиде, където българският тим демонстрира борбен дух и желание за победа.

Още в 25-ата минута момчетата на Александър Тунчев поведоха в резултата. След поредица от въздушни двубои в наказателното поле, Патрик Луан се оказа най-съобразителен и с прецизен удар с глава изпрати топката в мрежата на съперника.

Украинският тим обаче не се предаде и в самия край на мача – в 89-ата минута – Демченко изравни резултата. Той се възползва от неразбирателство в защитата на Арда, преодоля двама бранители и с мощен шут с левия крак прати топката под гредата, оставяйки вратаря без шанс за реакция.

Това бе втората контрола за Арда през 2026 година. В първата проверка, изиграна на родна земя, кърджалийци записаха убедителна победа с 3:0 над Левски (Карлово).

Следващото изпитание за тима е насрочено за петък, 23 януари, когато ще се изправят срещу полския Вечиста Краков.


