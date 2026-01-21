Коко Гоф с нова убедителна победа на Australian Open, очаква я американско дерби

Американската тенисистка Коко Гоф продължава победния си поход на Откритото първенство на Австралия, след като безапелационно се класира за третия кръг на престижния турнир в Мелбърн. Третата в световната ранглиста демонстрира класа и хладнокръвие, като надигра сръбската тенисистка Олга Данилович (№69 в света) с категоричното 6:2, 6:2.

Двубоят между двете състезателки, които се срещнаха за първи път на професионално ниво, продължи едва 78 минути. Гоф не остави никакви шансове на съперничката си, като контролираше играта от началото до края и не допусна изненади на корта.

В следващия кръг младата американка ще се изправи срещу своята сънародничка Хейли Баптист, която също впечатли с убедителна победа – 6:2, 6:1 срещу австралийката Сторм Хънтър. Това ще бъде втори сблъсък между Гоф и Баптист, като първата им среща също завърши с успех за Коко в два сета.