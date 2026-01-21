Новини
Спорт »
Тенис »
Коко Гоф с нова убедителна победа на Australian Open, очаква я американско дерби

Коко Гоф с нова убедителна победа на Australian Open, очаква я американско дерби

21 Януари, 2026 14:15 468 1

  • коко гоф-
  • australian open-
  • мелбърн-
  • тенис-
  • трети кръг-
  • хейли баптист-
  • олга данилович-
  • победа-
  • жени-
  • спортни новини

Третата в световната ранглиста надигра сръбската тенисистка Олга Данилович

Коко Гоф с нова убедителна победа на Australian Open, очаква я американско дерби - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американската тенисистка Коко Гоф продължава победния си поход на Откритото първенство на Австралия, след като безапелационно се класира за третия кръг на престижния турнир в Мелбърн. Третата в световната ранглиста демонстрира класа и хладнокръвие, като надигра сръбската тенисистка Олга Данилович (№69 в света) с категоричното 6:2, 6:2.

Двубоят между двете състезателки, които се срещнаха за първи път на професионално ниво, продължи едва 78 минути. Гоф не остави никакви шансове на съперничката си, като контролираше играта от началото до края и не допусна изненади на корта.

В следващия кръг младата американка ще се изправи срещу своята сънародничка Хейли Баптист, която също впечатли с убедителна победа – 6:2, 6:1 срещу австралийката Сторм Хънтър. Това ще бъде втори сблъсък между Гоф и Баптист, като първата им среща също завърши с успех за Коко в два сета.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирач

    1 0 Отговор
    Коко Гоуфо е страшен

    15:12 21.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ