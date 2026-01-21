Новини
Левски не победи в контрола №3 в Турция

Левски не победи в контрола №3 в Турция

21 Януари, 2026 17:53 437 2

Отборът на Хулио Веласкес беше по-активният през целия мач, но не стигна до много чисти положения пред вратата на полския тим, който се намира на пето място в Екстракласа, но на две точки от първата позиция

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски не успя да постигне успех и в третата си контрола на турска земя. "Сините" завършиха при резултат 0:0 със Заглебие. Отборът на Хулио Веласкес беше по-активният през целия мач, но не стигна до много чисти положения пред вратата на полския тим, който се намира на пето място в Екстракласа, но на две точки от първата позиция.

От първата минута за тима на испанския специалист стартира новото попълнение Армстронг Око-Флекс. Извън състава остана Мустафа Сангаре, който водеше атаката срещу Ниредхаза (0:0) и Войводина (1:2).

Футболистите на Левски стартираха проверката доста по-добре, като в първите 15 минути владееха топката през много по-голяма част от времето. Поляците основно се защитаваха.

В 38-ата минута Евертон Бала пробва изстрел от далечна дистанция, но кълбото не попадна в целта. До края на първата част "сините" продължиха да държат топката и да бъдат по-активни, но не успяха да създадат нито едно голово положение.

Хулио Веласкес направи четири промени за второто полувреме, като в игра се появиха Мартин Луков, Гашпер Търдин, Марин Петков и Мустафа Сангаре.

В 65-ата минута Марин Петков шутира много силно с левия крак, но стражът на Заглебие изби кълбото в корнер. Десет минути по-късно Фабио Лима центрира в наказателното поле към Рилдо, който си овладя топката и моментално стреля, но Гикиевич успя да се справи.

Секунди по-късно Мустафа Сангаре засече с глава центриране от корнер, но отново вратарят на полския тим се намеси. "Сините" опитаха с нови атаки и доста центрирания да се доберат до победния гол, но защитата на Заглебие се справи и не допусна гол.

Следващата контрола за Левски е срещу Тренчин.

ЛЕВСКИ - ЗАГЛЕБИЕ 0:0

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3, Майкон, 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 99. Радослав Кирилов, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала

Заглебие: Гикиевич, Чорлука, Михалски, Якуба, Лучич, Колан, Дзивиатовски, Марек, Лигоцки, Диаз, Косидис


  • 1 Вай

    1 0 Отговор
    Наште отбори са САМО ЗА ЕФбет лига!!!

    18:31 21.01.2026

  • 2 ПО ТОЧНОТО ПИСАНИЕ

    0 0 Отговор
    Е танасофци пак се издъниха пред погледа строг на орбиталния реящ се в НЕКОЕ казино там. Две равенства и загуба. Това са седем точки. Толкова ще изгубят и напролет в първите 5 кръга. И пак калъфа. Насе насе смири се отиди си.

    18:37 21.01.2026

