Почина бивш футболист, играл за Реал Мадрид и Барселона

21 Януари, 2026 18:59 1 046 1

Двата испански гранда бяха сред първите, изразили съболезнования в официални изявления

Бившият футболист на Реал Мадрид, Барселона и френския национален отбор Люсиен Мюлер почина на 91-годишна възраст. Халфът изигра 92 мача за „кралете“ в продължение на три сезона (1962-1965 г.), печелейки три титли от Ла Лига. В следващите три години пък обличаше екипа на каталунците. Мюлер представляваше Франция на Световното първенство през 1966 г. в Англия. Освен това има мачове за Страсбург, Тулуза и Реймс, Реал Мадрид, а като треньор е работил в Сарагоса, Барселона, Майорка, Монако и други клубове.

Двата испански гранда бяха сред първите, изразили съболезнования в официални изявления.

„Президентът и Бордът на директорите на Реал Мадрид са дълбоко натъжени от новината за смъртта на Люсиен Мюлер, един от легендарните играчи на нашия клуб. Реал Мадрид изразява съболезнования на семейството, съотборниците и близките му, както и на всички клубове, за които е играл през кариерата си. Мюлер също се радваше на успешна треньорска кариера, управлявайки клубове както в Испания, така и във Франция. Той почина на 91-годишна възраст. Нека почива в мир“, се казва в изявление на Реал Мадрид.

„ФК Барселона изразява дълбоката си скръб от смъртта на Люсиен Мюлер, бивш играч, който игра за клуба три години и беше негов треньор през сезон 1978/79. Нека почива в мир“, се казва в публикацията на Барселона.


  • 1 Бог да го прости

    0 0 Отговор
    и за това,че не е играл и в ,,Бистришките тигри"...

    19:25 21.01.2026

