Португалия е в траур след внезапната смърт на футболист

Футболът в Португалия е в траур след внезапната смърт на Насур Басем, футболист на четвъртодивизионния Монкарапачензе. 27-годишният защитник колабира на терена по време на мач от турнира за Купата на Алгарве срещу тима на Имортал.

Инцидентът се е случил в 27-ата минута на двубоя, игран в град Оляо. Въпреки светкавичната намеса на клубния лекар, медицинските екипи на двата отбора и пристигналите на място спешни медици, Басем е починал от сърдечен арест на самия стадион.

От клуба потвърдиха трагичната вест чрез емоционално съобщение в Instagram:

„Насур си отиде твърде рано, оставяйки огромна празнота в нашия клуб и в сърцата на всички, които го познаваха. Той беше атлет, колега и човек, който завинаги ще остане част от нашето семейство.“