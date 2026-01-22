Португалия е в траур след внезапната смърт на футболист

Футболът в Португалия е в траур след внезапната смърт на Насур Басем, футболист на четвъртодивизионния Монкарапачензе. 27-годишният защитник колабира на терена по време на мач от турнира за Купата на Алгарве срещу тима на Имортал.
Инцидентът се е случил в 27-ата минута на двубоя, игран в град Оляо. Въпреки светкавичната намеса на клубния лекар, медицинските екипи на двата отбора и пристигналите на място спешни медици, Басем е починал от сърдечен арест на самия стадион.
От клуба потвърдиха трагичната вест чрез емоционално съобщение в Instagram:
„Насур си отиде твърде рано, оставяйки огромна празнота в нашия клуб и в сърцата на всички, които го познаваха. Той беше атлет, колега и човек, който завинаги ще остане част от нашето семейство.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Селянин
Коментиран от #2
15:16 22.01.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "Селянин":Бионтех.🕌🥳🤣🖕
Коментиран от #5
15:28 22.01.2026
3 д-р Уилям Поpтата III
15:31 22.01.2026
4 Лекар
15:36 22.01.2026
5 Лекар
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Бионтех е файзер
15:45 22.01.2026
6 Нормален
15:50 22.01.2026