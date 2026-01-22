Директор в БФС: ФИФА определя участниците във FIFA Series

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев коментира пред колегите от Gong.bg участието на националния отбор на България във второто издание на международния приятелски турнир FIFA Series.

Както е известно, в края на март, селекцията на Александър Димитров ще пътува до Индонезия, където освен отбора на домакините, ще са още тимовете на Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис.

"Чета коментарите на най-различни хора от футболните среди и в тази връзка бих желал да внеса следното уточнение - ние бяхме поканени от ФИФА да участваме в турнира в Индонезия. Но ние не си избираме съперниците, които да срещнем там. ФИФА селектира участващите отбори. Знаете, че идеята на тази надпревара е да събира на едно място състави от различни конфедерации, които иначе по принцип няма как да играят един срещу друг.

България беше част и от дебютното издание в Баку. Сега отново получихме покана директно от ФИФА. Затова ще помоля хора, които през годините са били част от националния тим, да показват повече уважение към отбора на България, а не да се стремят само да всяват раздор и да разединяват футболната общественост. Много ми се иска през новата година да сме по-обединени и да работим в името на едно по-добро футболно бъдеще на България", заяви Котев.