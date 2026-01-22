Новини
Спорт »
Световен футбол »
Директор в БФС: ФИФА определя участниците във FIFA Series

Директор в БФС: ФИФА определя участниците във FIFA Series

22 Януари, 2026 13:58 407 0

  • кирил котев-
  • бфс-
  • футбол-
  • фифа-
  • fifa

Както е известно, в края на март, селекцията на Александър Димитров ще пътува до Индонезия, където освен отбора на домакините, ще са още тимовете на Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис

Директор в БФС: ФИФА определя участниците във FIFA Series - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев коментира пред колегите от Gong.bg участието на националния отбор на България във второто издание на международния приятелски турнир FIFA Series.

Както е известно, в края на март, селекцията на Александър Димитров ще пътува до Индонезия, където освен отбора на домакините, ще са още тимовете на Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис.

"Чета коментарите на най-различни хора от футболните среди и в тази връзка бих желал да внеса следното уточнение - ние бяхме поканени от ФИФА да участваме в турнира в Индонезия. Но ние не си избираме съперниците, които да срещнем там. ФИФА селектира участващите отбори. Знаете, че идеята на тази надпревара е да събира на едно място състави от различни конфедерации, които иначе по принцип няма как да играят един срещу друг.

България беше част и от дебютното издание в Баку. Сега отново получихме покана директно от ФИФА. Затова ще помоля хора, които през годините са били част от националния тим, да показват повече уважение към отбора на България, а не да се стремят само да всяват раздор и да разединяват футболната общественост. Много ми се иска през новата година да сме по-обединени и да работим в името на едно по-добро футболно бъдеще на България", заяви Котев.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ