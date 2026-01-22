Новини
Спорт »
Световен футбол »
Стилиян Петров с остроумна реакция за предстоящите мачове на България срещу екзотични съперници

Стилиян Петров с остроумна реакция за предстоящите мачове на България срещу екзотични съперници

22 Януари, 2026 16:39 767 0

  • футбол-
  • стилиян петров -
  • мнение-
  • националния ни отбор-
  • турнир-
  • fifa series 2026-
  • индонезия-
  • чувство за хумор

"Веселите истории в българския футбол нямат край!", написа Стенли

Стилиян Петров с остроумна реакция за предстоящите мачове на България срещу екзотични съперници - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен ас от близкото минало Стилиян Петров не пропусна да изрази мнението си по повод предстоящите двубои на националния ни отбор в рамките на международния приятелски турнир FIFA Series 2026, който ще се проведе в Индонезия в края на март. С характерното си чувство за хумор, Петров публикува ироничен коментар в социалните мрежи, с който привлече вниманието на феновете и медиите.

За първи път в историята "лъвовете" ще премерят сили с тимовете на Соломоновите острови, Сейнт Китс и Невис, както и с домакините от Индонезия. Тези съперници, които рядко попадат във фокуса на европейския футбол, заемат далечни позиции в световната ранглиста на ФИФА – Индонезия е на 122-ро място, Соломоновите острови са 152-ри, а Сейнт Китс и Невис – 154-ти. Петров, който винаги е бил сред най-откровените гласове в българския футбол, не скри изненадата си от избора на противници.

Мнозина фенове също изразиха смесени чувства – от любопитство до ирония – относно предстоящите срещи с толкова непознати отбори.

Ето коментара на Стилиян Петров:

"Веселите истории в българския футбол нямат край!

Какво ли означава това за нашето положение на световната футболна карта?

Дали пък наистина прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация! Както казват, във всяка шега има и малка доза истина

Кой ли е бил толкова смел да направи едно такова предложението за такъв силен турнир?

Дано момчетата поне да летят със чартър. Скоро ще спра да съм ироничен, саркастичен и ще напиша сериозен статус!"


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ