Стилиян Петров с остроумна реакция за предстоящите мачове на България срещу екзотични съперници

Българският футболен ас от близкото минало Стилиян Петров не пропусна да изрази мнението си по повод предстоящите двубои на националния ни отбор в рамките на международния приятелски турнир FIFA Series 2026, който ще се проведе в Индонезия в края на март. С характерното си чувство за хумор, Петров публикува ироничен коментар в социалните мрежи, с който привлече вниманието на феновете и медиите.

За първи път в историята "лъвовете" ще премерят сили с тимовете на Соломоновите острови, Сейнт Китс и Невис, както и с домакините от Индонезия. Тези съперници, които рядко попадат във фокуса на европейския футбол, заемат далечни позиции в световната ранглиста на ФИФА – Индонезия е на 122-ро място, Соломоновите острови са 152-ри, а Сейнт Китс и Невис – 154-ти. Петров, който винаги е бил сред най-откровените гласове в българския футбол, не скри изненадата си от избора на противници.

Мнозина фенове също изразиха смесени чувства – от любопитство до ирония – относно предстоящите срещи с толкова непознати отбори.

Ето коментара на Стилиян Петров:

"Веселите истории в българския футбол нямат край!

Какво ли означава това за нашето положение на световната футболна карта?

Дали пък наистина прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация! Както казват, във всяка шега има и малка доза истина

Кой ли е бил толкова смел да направи едно такова предложението за такъв силен турнир?

Дано момчетата поне да летят със чартър. Скоро ще спра да съм ироничен, саркастичен и ще напиша сериозен статус!"