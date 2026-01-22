Безапелационна победа за Елизара Янева в Полша

Елизара Янева продължава с впечатляващото си представяне от началото на годината. 18-годишната българка се класира по убедителен начин за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в зала в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара.

Във втория кръг Янева разгроми с 6:0, 6:1 втората поставена и №217 в световната ранглиста Юстина Микулските (Литва) в двубой, продължил едва 57 минути. Така българката загуби само четири гейма в първите си два мача от надпреварата.



С този успех Елизара Янева си гарантира ново рекордно класиране и ще дебютира в топ 300 на световната ранглиста.

В битка за място на полуфиналите Янева ще се изправи срещу победителката от мача между осмата поставена Катинка фон Дайхман (Лихтенщайн) и участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Джина Файстел.



През миналата седмица Елизара Янева стана вицешампионка на сингъл на турнир в Манчестър с награден фонд 40 хиляди долара.