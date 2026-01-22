Новини
Спорт »
Тенис »
Безапелационна победа за Елизара Янева в Полша

22 Януари, 2026 19:08 350 1

  • елизара янева-
  • сингъл-
  • тенис-
  • турнира-
  • зала -
  • лешно -
  • полша

Българската тенисистка даде само гейм на Юстина Микулските

Безапелационна победа за Елизара Янева в Полша - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева продължава с впечатляващото си представяне от началото на годината. 18-годишната българка се класира по убедителен начин за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в зала в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара.

Във втория кръг Янева разгроми с 6:0, 6:1 втората поставена и №217 в световната ранглиста Юстина Микулските (Литва) в двубой, продължил едва 57 минути. Така българката загуби само четири гейма в първите си два мача от надпреварата.


С този успех Елизара Янева си гарантира ново рекордно класиране и ще дебютира в топ 300 на световната ранглиста.

В битка за място на полуфиналите Янева ще се изправи срещу победителката от мача между осмата поставена Катинка фон Дайхман (Лихтенщайн) и участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Джина Файстел.


През миналата седмица Елизара Янева стана вицешампионка на сингъл на турнир в Манчестър с награден фонд 40 хиляди долара.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Психопат

    1 0 Отговор
    Не знам защо но в Ели има нещо мръснишко в погледа и малката й устичка. Кефи ме и ще напълня шепата

    19:12 22.01.2026

