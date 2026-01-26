Спортът по ТВ в понеделник (26 януари)

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
14.00 Ски алпинизъм: Световна купа Пал Аринсал, спринт Евроспорт 2
16.00 Снукър: Германия Мастърс, първи кръг Евроспорт 1
16.00 Колоездене: Челъндж Майорка, жени Евроспорт 2
19.15 Баскетбол, Черно море – Балкан МАХ Спорт 2
19.30 Ал Насър – Ал Таавон МАХ Спорт 3
21.00 Снукър: Германия Мастърс, първи кръг Евроспорт 1
21.45 Верона – Удинезе МАХ Спорт 3
22.00 Жирона – Хетафе МАХ Спорт 4
22.00 Евертън – Лийдс Диема спорт 2
22.00 Норич – Ковънтри Диема спорт 3
22.15 Порто – Жил Висенте Ринг
02.00 НБА, Кливлънд – Орландо Диема спорт 2
02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
04.30 НБА, Минесота – Голдън Стейт Диема спорт 3
