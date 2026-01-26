Спортът по ТВ в понеделник (26 януари)

Президентът на Славия коментира състоянието на националния отбор по футбол

“ Заради тези смешни футболисти БФС похарчи милиони за пътуване, лагери и повиквателни. Един идва от Корея, друг от Чукотка, трети от Китай. Безумни харчове. За мен лично най-срамното нещо в този национален отбор е Иван Бандаловски. Прилича на муджахидин. Само заради външния му вид не трябва да играе... „