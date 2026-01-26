Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в понеделник (26 януари)

Спортът по ТВ в понеделник (26 януари)

26 Януари, 2026 06:20 307 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (26 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

14.00 Ски алпинизъм: Световна купа Пал Аринсал, спринт Евроспорт 2

16.00 Снукър: Германия Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

16.00 Колоездене: Челъндж Майорка, жени Евроспорт 2

19.15 Баскетбол, Черно море – Балкан МАХ Спорт 2

19.30 Ал Насър – Ал Таавон МАХ Спорт 3

21.00 Снукър: Германия Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

21.45 Верона – Удинезе МАХ Спорт 3

22.00 Жирона – Хетафе МАХ Спорт 4

22.00 Евертън – Лийдс Диема спорт 2

22.00 Норич – Ковънтри Диема спорт 3

22.15 Порто – Жил Висенте Ринг

02.00 НБА, Кливлънд – Орландо Диема спорт 2

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

04.30 НБА, Минесота – Голдън Стейт Диема спорт 3


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ