Елена Рибакина продължава победния си поход в Мелбърн, достигна до третия кръг на Australian Open

Елена Рибакина, която миналата година впечатли света с финалното си участие на Откритото първенство на Австралия, отново демонстрира класата си на корта в Мелбърн. Казахстанската тенисистка безапелационно се класира за третия кръг на престижния турнир, след като надделя над руската състезателка Варвара Грачева с убедителното 7:5, 6:2.

Двубоят между двете завърши само за 77 минути, като Рибакина показа завидна концентрация и мощна игра.

Световната номер 5 реализира цели 24 уинъра, с което значително изпревари Грачева, която успя да отбележи 17.

Това бе трета поредна победа за Рибакина срещу тази съперничка, което затвърждава доминацията ѝ в преките им сблъсъци.

В следващия кръг казахстанката ще се изправи срещу чешката надежда Тереза Валенцова. Валенцова си осигури място сред най-добрите след драматичен успех с 2:1 сета над своята сънародничка Линда Фрухвиртова.