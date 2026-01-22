Новини
Елена Рибакина продължава победния си поход в Мелбърн, достигна до третия кръг на Australian Open

Елена Рибакина продължава победния си поход в Мелбърн, достигна до третия кръг на Australian Open

22 Януари, 2026 16:18 505 0

Казахстанската тенисистка елиминира руската състезателка Варвара Грачева

Елена Рибакина продължава победния си поход в Мелбърн, достигна до третия кръг на Australian Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елена Рибакина, която миналата година впечатли света с финалното си участие на Откритото първенство на Австралия, отново демонстрира класата си на корта в Мелбърн. Казахстанската тенисистка безапелационно се класира за третия кръг на престижния турнир, след като надделя над руската състезателка Варвара Грачева с убедителното 7:5, 6:2.

Двубоят между двете завърши само за 77 минути, като Рибакина показа завидна концентрация и мощна игра.

Световната номер 5 реализира цели 24 уинъра, с което значително изпревари Грачева, която успя да отбележи 17.

Това бе трета поредна победа за Рибакина срещу тази съперничка, което затвърждава доминацията ѝ в преките им сблъсъци.

В следващия кръг казахстанката ще се изправи срещу чешката надежда Тереза Валенцова. Валенцова си осигури място сред най-добрите след драматичен успех с 2:1 сета над своята сънародничка Линда Фрухвиртова.


