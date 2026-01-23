Новини
Спорт »
Световен футбол »
Дъщерята на Денис Родман – новата кралица на футболните заплати

Дъщерята на Денис Родман – новата кралица на футболните заплати

23 Януари, 2026 17:06 411 0

  • женския футбол -
  • сензация -
  • тринити родман-
  • баскетболист -
  • денис родман-
  • най-скъпоплатената футболистка -
  • планетата-
  • американка-
  • вашингтон спирит-
  • барселона

С този исторически договор Тринити Родман не само затвърждава статута си на суперзвезда, но и проправя пътя към нови върхове за женския футбол

Дъщерята на Денис Родман – новата кралица на футболните заплати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В света на женския футбол се случи истинска сензация – Тринити Родман, наследницата на легендарния баскетболист Денис Родман, официално стана най-скъпоплатената футболистка на планетата. Младата американка подписа изключителен тригодишен контракт с тима на „Вашингтон Спирит“, който ще ѝ донесе впечатляващите 2 милиона долара на сезон. Така тя изпревари досегашната рекордьорка Айтана Бонмати от „Барселона“, която до момента оглавяваше класацията по заплати при дамите.

След като предишният ѝ договор с „Вашингтон Спирит“ изтече в края на 2025 година, 23-годишната Тринити остана без клуб за кратко. Само три седмици по-късно ръководството на американския гранд реши отново да заложи на нея като на ключова фигура за бъдещето, предлагайки ѝ най-доходоносния договор в историята на женския футбол. Агентът ѝ Майк Сенковски потвърди пред ESPN, че това е безпрецедентна сделка, която променя правилата на играта.


„Това е неописуемо щастие! Чувствам се невероятно горда и развълнувана. Вярвам, че този момент ще остави траен отпечатък върху женския футбол и ще вдъхнови много момичета по света“, сподели развълнуваната Родман пред BBC след подписването на договора.

Тринити Родман не е просто дъщеря на спортна икона – тя вече е звезда сама по себе си. Още в дебютния си сезон през 2021 година тя изведе „Вашингтон Спирит“ до шампионската титла в NWSL и заслужено бе избрана за най-добър новобранец на годината. Собственичката на клуба Мишел Канг не скри възхищението си: „Тринити е уникален талант, който се ражда веднъж на поколение. Тя е лицето на бъдещето – не само за нашия клуб, но и за целия женски футбол.“

С националния екип на САЩ Родман вече има 47 мача и 11 гола, като дебютира през 2022 година и бързо се превърна в една от водещите фигури на отбора.

В момента Тринити се намира в Мелбърн, където подкрепя своя приятел – тенисиста Бен Шелтън, по време на Откритото първенство на Австралия.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ