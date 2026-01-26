Ига Швьонтек с впечатляваща победа на Australian Open

Ига Швьонтек продължава напред на Откритото първенство на Австралия. С категоричен успех над австралийката Мадисън Инглиш – 6:0, 6:3 – Швьонтек си осигури място сред най-добрите осем в Мелбърн и направи още една крачка към мечтания кариерен Голям шлем. Двубоят на централния корт продължи едва 73 минути, като първият сет премина като по учебник за шесткратната шампионка от турнирите от Големия шлем.

През първия сет Ига не остави никакви шансове на съперничката си, демонстрирайки безупречна игра и железни нерви. Във втората част Инглиш опита да обърне развоя с ранен пробив, но Швьонтек бързо възстанови контрола и затвори мача с лекота.

Това бе втора поредна победа на полякинята срещу Инглиш, като и този път разликата в класите бе очевидна.

Следващото препятствие по пътя към полуфиналите е петата поставена в схемата Елена Рибакина от Казахстан, която също впечатли с убедителна победа в днешния си мач.