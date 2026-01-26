Новини
Спорт »
Волейбол »
Избраха младия Симеон Николов за най-добър разпределител в Русия

26 Януари, 2026 18:23 414 0

Националът събра 55% от гласовете на феновете

Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският волейболист Симеон Николов се превърна в истинска сензация в руското първенство, след като бе отличен като най-добрия разпределител според гласуването на запалянковците. Младият национал, който едва на 19 години носи екипа на Локомотив Новосибирск, спечели сърцата на феновете и събра впечатляващите 55% от всички подадени гласове.

В оспорваната надпревара за престижното отличие Николов остави зад себе си именити конкуренти. Второто място зае Константин Абаев от Зенит Казан, който получи 23% от вота, а третата позиция бе за Роман Порошин от Белогорие с 19%. Този резултат е ясен знак за възходящата форма и огромния потенциал на българския разпределител, който прави фурор още в дебютния си сезон в Русия.

Междувременно, в периода от 26 до 29 януари, треньорите на водещите отбори в руската Суперлига ще имат нелеката задача да определят идеалния състав на полусезона. Официалното обявяване на звездния тим ще се състои на 30 януари, като се очаква Симеон Николов да бъде сред основните претенденти за място в елитната селекция.


