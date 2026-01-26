Новини
Горещините диктуват нови промени в програмата на Australian Open

26 Януари, 2026 17:44 463 0

Прогнозите вещаят още по-високи температури във вторник, като термометрите може да скочат до 46 градуса

Горещините диктуват нови промени в програмата на Australian Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Откритото първенство на Австралия по тенис отново е изправено пред сериозни предизвикателства заради безмилостните температури, които обхванаха Мелбърн. Организаторите на престижния турнир бяха принудени да направят поредни корекции в графика, за да гарантират безопасността на играчите, служителите и феновете.

След като в събота стартът на срещите бе изместен с час по-рано, сега новата програма за вторник предвижда двубоите на външните кортове да започнат още в 9:00 сутринта. Мачовете за тенисистите в инвалидни колички пък са пренасочени за сряда, за да се избегнат най-опасните часове на горещините.

В съботния ден играта на открито бе прекъсната за почти пет часа, след като специалната скала за топлинен стрес на турнира отчете максималната стойност от пет. Този индекс взема предвид не само температурата на въздуха, но и влажността, лъчистата топлина и скоростта на вятъра – фактори, които превръщат корта в истинска пещ.

Прогнозите вещаят още по-високи температури във вторник, като термометрите може да скочат до 46 градуса по Целзий към 17:00 часа. Във фокуса на деня ще бъде световната номер едно Арина Сабаленка, която ще открие програмата на „Род Лейвър Арена“ срещу младата американска надежда Ива Йович. След тях на корта ще излязат Александър Зверев от Германия и Лърнър Тиен от САЩ.

Организаторите не забравят и за най-малките герои на турнира – момчетата и момичетата, които подават топките. Те ще прекарват по-кратко време на корта и ще получават повече почивки, за да се предпазят от прегряване.

Зрителите също са призовани да бъдат внимателни, да се пазят от слънцето и да приемат достатъчно течности.


