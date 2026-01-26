Стефан Ботев се оттегля временно от ръководството на щангите

Стефан Ботев, който все още е вписан като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, временно напуска поста си. Той е информирал официално всички клубове чрез имейл, в който посочва здравословни причини за решението си. В краткото си съобщение до спортната общност Ботев подчертава, че докато отсъства, оперативното управление и текущите дейности ще бъдат поети от Управителния съвет и генералния секретар на федерацията.

„В мое отсъствие възлагам ръководството на процесите на Управителния съвет и генералния секретар“, гласи част от писмото му.

Само ден преди да обяви оттеглянето си, Ботев бе в Дания, където изпълняваше съдийски ангажименти на престижния турнир „Копенхаген къп“, заедно с треньора Пламен Братойчев.

Напрежението в БФВТ се засили след извънредното общо събрание на 15 декември, когато Ботев загуби президентския пост с 11:20 гласа срещу олимпийския шампион от Москва 1980 – Асен Златев. Новият лидер получи и публичната подкрепа на изгряващата звезда Карлос Насар. Веднага след избора обаче три клуба, близки до Ботев, обжалваха съдебно решенията на събранието, което доведе до временно спиране на вписването на Златев и новия Управителен съвет.

В момента формално действащият Управителен съвет е този на Ботев, като част от членовете му са избрани и в новия състав от 15 декември. Генералният секретар Марин Милашки също запазва позицията си и в двете ръководства.